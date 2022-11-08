Taksici dehşeti! Kadın müşteriyi dövdü 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da bir taksici, tartıştığı kandın müşteriyi yol ortasında araçtan indirip darbetti. Kadının saçlarını çekerek, kafasına defalarca vuran sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale etti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, taksi sürücüsü ile kadın müşteri arasında araç içerisinde tartışma yaşandı. Bir süre sonra yol ortasında durdurduğu taksiden inen sürücü, kadını darp etmeye başladı.

Kadının saçını tutarak vurmaya devam eden taksiciye, çevredeki vatandaşlar ve o esnada yoldan geçen sağlık görevlileri güçlükle müdahale etti.

Olayın nedeni henüz bilinmezken, yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.