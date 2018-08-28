Kadın dizisinin ne zaman başlayacağı, dizinin tutkunları tarafından merak ediliyor. Kadın dizisinin sezon finalinde etkileyici sahneler yer almıştı. Bir taraftan Enver'in ölüm kalım savaşı diğer taraftan Sarp ile Doruk karşılaşması diziye damga vurmuştu. Peki Kadın'ın başlayacağı tarih belli mi? İşte son gelişmeler...

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadın dizisinin heyecanla beklenen yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin başrol oyuncularından Sarp'ı canlandıran Caner Cindoruk'un sosyal medya paylaşımı dizinin tutkunlarını heyecanlandırdı. İşte Caner Cindoruk'un o paylaşımı:

KADIN 32. SEZON FİNALİ ÖZETİ

Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır.

Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir...

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