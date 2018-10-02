Kadın dizisi yeni sezon bölümü için bekleyiş sona eriyor. Geçen sezonun en çok dikkat çeken dizileri arasında yer alan Kadın'ın yeni bölümü için geri sayım başladı. Kadın'ın sezonun finaline Sarp ile Doruk karşılaşması damga vurmuştu. Kadın yeni bölüm fragmanında ise Doruk koşa koşa Bahar'a babasını gördüğünü söylüyor. Görülen o ki Sarp'ta bu karşılaşmadan bir hayli etkilenmiş. Çünkü Sarp'ta Bahar ile çocukların mezarını kazıyor. Peki Kadın ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Kadın yeni sezon fragmanı ve diğer bilgiler...

KADIN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Rakipleri birer birer yeni sezona başlarken, Kadın dizisinin yeni sezon bölümünün ne zaman yayınlanacağı çok merak ediliyordu. Meraklı bekleyiş bu akşam sona erecek. Kadın dizisi yeni sezon ilk bölümü 2 Ekim Salı günü yani bugün saat 20.00'de ekranlarda olacak.

KADIN YENİ SEZON FRAGMANI

Kadın yeni sezon fragmanında Sarp'ın Doruk ile karşılaşmasından dolayı kafası karışmış olmalı ki Doruk, Nisan ve Bahar'a ait olduğunu sandığı mezarları kazmaya gidiyor.

Kadın yeni sezon 2. fragmanında ise Doruk babasını gördüğünü Bahar'a söylüyo. Bahar ise Doruk'un söylediklerine inanıyor ve Nisan ile birlikte Sarp'ı hastane bahçesinde aramaya gidiyor.

Babasını gören Doruk olayın şokunu üzerinden atamaz. Doruk ve Alp'in karşılaşmasına şahit olan Arif ise dehşete kapılmıştır. Sarp ve Arif cephesinde işler çığrından çıkarken, Sarp’ın yaşadığını öğrenen Arif ne yapacak? Şirin ve Bahar arasında kalan Hatice ise kendi gerçeğiyle yüzleşecektir.

KADIN OYUNCULARI VE KONUSU

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Ayça Erturan, Ece Özdikici, Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Devrim Özder Akın, Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil'in oyuncu kadrosunda bulunduğu Kadın dizisinin konusu şöyle:

Kadın, hayatın içinde iki çocuğunun ağırlığını ve sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan, onları fakirliğin ve yaşam mücadelesinin içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarına kendini siper ederek korumayı başaran bir annenin, Bahar’ın öyküsü. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybeder ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp’la tanışır. Ancak mutlu bir evliliğin ve iki çocuğun ardından beklenmedik şekilde hayatını kaybeden Sarp, Bahar’ın geçmişe borcu ve bağlantısı olmuştur. Onun anıları, onunla yaşadıklarını her gün yeniden yaşamakta ve kalbini başka birine kapatmıştır. Ancak onu sekiz yaşında terk eden annesinin ve ailesinin hayatına yeniden girişi, taşınmak zorunda olduğu yeni mahallesi onun önünde beklenmedik kapılar açacaktır. Kadın, yaşam mücadelesini sırtlamış kadınların hayatlarını sade bir gerçeklikle ekrana taşıyor.

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