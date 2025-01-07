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        Kadın sürücü, kadın sürücüyü bıçakladı!

        İstanbul Avcılar'da yol verme kavgasında tam bir dehşet yaşandı. Olayda ters yönden gelen kadın sürücü, duruma tepki gösteren diğer kadın sürücüyü bıçakladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 15:29 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:29
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        Kadın sürücü, kadın sürücüyü bıçakladı!
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        Avcılar’da ters yönden gelen kadın sürücü, duruma tepki gösteren diğer kadın sürücüyü kolundan bıçakladı.

        İHA'nın haberine göre ilçede iki sürücü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Ters yönden gelen bir kadın sürücüye o esnada seyir halinde olan diğer kadın sürücü tepki gösterdi.

        HASTANEYE GİTMEYİ REDDETTİ

        Tartışma üzerine ters yönden gelen kadın sürücü duruma tepki gösteren kadın sürücüyü kolundan bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kadını hastaneye götürmek istedi. Ancak sürücü reddetti. İki sürücü de şikayetçi olmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

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