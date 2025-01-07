Kadın sürücü, kadın sürücüyü bıçakladı!

Avcılar’da ters yönden gelen kadın sürücü, duruma tepki gösteren diğer kadın sürücüyü kolundan bıçakladı.

İHA'nın haberine göre ilçede iki sürücü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Ters yönden gelen bir kadın sürücüye o esnada seyir halinde olan diğer kadın sürücü tepki gösterdi.

HASTANEYE GİTMEYİ REDDETTİ

Tartışma üzerine ters yönden gelen kadın sürücü duruma tepki gösteren kadın sürücüyü kolundan bıçakladı.