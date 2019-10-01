Kadın yeni sezon bölümü bu akşam mı? sorusu dizisinin izleyicileri tarafından soruluyor. Kadın dizisi geçen yaz başında sezon finali yapıp, bu sezon yeni bölümleriyle ekranlara gelecek diziler arasında yer alıyor. Kadın'ın yayınlanan yeni sezon fragmanında Bahar'ı hastaneye yetiştirmek için bindikleri arabada kaza yapan Sarp, Hatice ve Arif'e ne olacak sorusu henüz yanıt bulmuş değil. Ancak Bahar'ın sapasağlam ayakta olduğu tanıtımda usta sanatçı Hümeyra'nın diziye dahil olduğu görülüyor. Enver'e ise verilmekte zorlanılan kötü bir haber var. Hatice'nin başına ne geldi? Kadın yeni sezon bölümlerine dair detaylar haberimizde.

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN, BU AKŞAM MI BAŞLAYACAK?

Kadın dizisinin yeni sezon bölümleri bu akşam ekranlara gelecek 65. yeni bölüm ile başlayacak. Kadın dizisinin yeni sezon fragmanı şöyle:

KADIN 65. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kazayı öğrenen herkes büyük bir şok içindedir. Arif ise arabayı kullandığı için her şeyden kendini sorumlu tutar. Nisan ve Doruk kazadan habersiz annelerinin iyileşmesi için iyilik yapmaya başlar.

Şirin ile olan kavgası sırasında Arda’yı kaybeden Emre ise büyük bir paniğe kapılır ve her yerde onu arar. Arda’yı Emre’ye emanet eden Ceyda’nın ise bunu öğrendikten sonra tavrı ne olacaktır?

Büyük kazadan en çok etkilenen Enver’in ise dünya başına yıkılmıştır.

Hastanede korkulu dakikalar yaşanırken herkesin aklında tek bir soru vardır; Bu kazadan kimler sağ kurtulacak, kimler kurtulamayacaktır?

KADIN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Emre’nin Arda’yı getirmesi üzerine Ceyda en mutlu günlerinden birini yaşar. Arda ve Emre’yi bir arada görmek onu hem sevindirmiş, hem de duygulandırmıştır. Şirin bu defa her şeyden habersiz iyi bir şeye vesile olmuştur.

Fotoğraf olayından sonra artık Şirin’in yaptıklarını daha fazla kaldıramayan Enver ise Şirin’e büyük bir rest çeker. Bunun sonucunda Şirin’in yapacağı ve herkeste büyük bir şok etkisi yaratacak şey ne olacak?

Bahar’ın birdenbire yolda bayıldığını gören Sarp, Arif ve Hatice çok korkmuştur. Herkesin aklında ise tek bir soru vardır; Bahar’ın hastalığı tekrar mı nüksedecek? Panik içinde hastaneye gitmek için yola çıkmaları üzerine yaşanacak korkunç kazanın sonucu kimi nasıl etkileyecek?