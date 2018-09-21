Kadın yeni sezon tarihi belli oldu! Kadın dizisi ne zaman başlayacak?
Kadın yeni sezon tarihi belli oldu. Kadın dizisi izleyicileri uzun süredir beklediği haberi sonunda aldı. Geçen sezonun en çok dikkat çeken dizileri arasında yer alan Kadın'ın yeni bölümleri için izleyicilerin biraz daha beklemesi gerekiyor. İşte Kadın yeni sezon ve yeni bölüm detayları...
21.09.2018 - 12:06 | Güncelleme:
Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak? sorusu sonunda cevap buldu. Geçen sezona oldukça heyecanlı bir bölümle ara veren Kadın dizisi için izleyiciler nefeslerini tuttu. Rakipleri birer birer yeni sezona başlarken, Kadın dizisinin ne zaman yayınlanacağına dair bilgi de geldi. Kadın'ın sezonun finaline Sarp ile Doruk karşılaşması damga vurmuştu. Kadın yeni bölüm fragmanında ise Doruk koşa koşa Bahar'a babasını gördüğünü söylüyor. Görülen o ki Sarp'ta bu karşılaşmadan bir hayli etkilenmiş. Çünkü Sarp'ta Bahar ile çocukların mezarını kazıyor. İşte Kadın yeni sezon tarihi...
Kadın dizisinin yeni sezon tarihi yayıncı kuruluş tarafından açıklandı. Buna göre, Kadın'ın 2. sezondan ilk bölümü 2 Ekim Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Kadın izleyicisinin, dizinin yeni bölümleri için biraz daha beklemesi gerekiyor.
KADIN YENİ SEZON FRAGMANI
Kadın yeni sezon fragmanında Doruk'un babasını gördüğünü Bahar'a söylemesi ve Sarp'ın Bahar ile çocukların mezarını kazmaya gitmesi büyük merak uyandırdı.
KADIN OYUNCULARI VE KONUSU
Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Ayça Erturan, Ece Özdikici, Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Devrim Özder Akın, Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil'in oyuncu kadrosunda bulunduğu Kadın dizisinin konusu şöyle:
Kadın, hayatın içinde iki çocuğunun ağırlığını ve sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan, onları fakirliğin ve yaşam mücadelesinin içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarına kendini siper ederek korumayı başaran bir annenin, Bahar’ın öyküsü. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybeder ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp’la tanışır. Ancak mutlu bir evliliğin ve iki çocuğun ardından beklenmedik şekilde hayatını kaybeden Sarp, Bahar’ın geçmişe borcu ve bağlantısı olmuştur. Onun anıları, onunla yaşadıklarını her gün yeniden yaşamakta ve kalbini başka birine kapatmıştır. Ancak onu sekiz yaşında terk eden annesinin ve ailesinin hayatına yeniden girişi, taşınmak zorunda olduğu yeni mahallesi onun önünde beklenmedik kapılar açacaktır. Kadın, yaşam mücadelesini sırtlamış kadınların hayatlarını sade bir gerçeklikle ekrana taşıyor.
KADIN SEZON FİNALİNE NELER YAŞANDI?
Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır.
Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir...
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Kadın yeni sezon tarihi belli oldu! Kadın dizisi ne zaman başlayacak? - Son Dakika Haberler/kadin-yeni-sezon-tarihi-belli-oldu-kadin-dizisi-ne-zaman-baslayacak-21511122151112
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