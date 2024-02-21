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        Haberler Gündem Güncel Kadıköy'de kadın yolcu R.D.'yi darp ettiği ileri sürülen M.B. serbest bırakıldı - Güncel haberler

        Kadıköy'de İETT otobüsünde bir kadını darp eden şüpheliye adli kontrol

        İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsündeki yer verme kavgasında kadın yolcuyu darp eden şüpheli, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme, darp şikayetiyle gözaltına alınan M.B.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:51 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:58
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        Kadın yolcuyu darp eden şüpheli serbest!
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        Kadıköy'de İETT otobüsünde "yer verme" nedeniyle tartıştığı kadını darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre Göztepe'de 17 Şubat'ta yaşanan olayda mağdur olduğunu söyleyen R.D'nin darp edildiğini öne sürerek şikayetçi olması üzerine yakalanan M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderilen M.B, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        "BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM, PİŞMANIM"

        Şüpheli M.B, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, olay günü yanında psikiyatri servisinde tedavi gören 6 yaşındaki oğluyla eve döndüklerini anlatarak, "Oğlum sakinleştirici ilaç kullanıyor. İlaçları kullanmadığı zaman hırçınlaşmakta ve kontrol edilememektedir. Oğlum ve ben birlikte kalıyoruz. Bakıma muhtaçtır. Okula gidebilmesi için gerekli raporu yeni aldım. Bu nedenle benimle birlikte çalıştığım yere gelmek zorunda kalıyor." dedi.

        Olay günü de elinde eşyaları bulunduğu için yan koltuktaki çocuğunu kucağına alamadığını belirten M.B, kendilerinden yer isteyen R.D'ye durumu anlattığını ancak R.D'nin alaycı sözlerle kendisini tahrik ettiğini öne sürdü. Şüpheli M.B, bir anlık öfkeyle olayın yaşandığını belirterek, pişman olduğunu anlattı.

        Otobüste yer isteyen kadına yumruklu saldırı
        Otobüste yer isteyen kadına yumruklu saldırı

        Fotoğraflar: İHA

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