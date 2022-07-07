Kadın dehşeti yaşadı, esnaf adamın burnunu kırdı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Fatih'te bir kişi, otomobilinden inen yabancı uyruklu kadını takip ederek sokak ortasında feci şekilde darbetti. Olayı gören esnaf, saldırgan adama yumruk atarak burnunu kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi günü Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu kadın, tartıştığı adamın otomobilinden inerek yürümeye başladı. Otomobilden şahıs, kadının peşinden koşarak durdurmaya çalıştı. Şahıs, sokak ortasında yakaladığı kadının boğazına sarılarak yumruklamaya başladı.

ESNAF MÜDAHALE ETTİ

Yabancı uyruklu kadın aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Yerdeki kadının saçını tutan saldırgan, tokat ve yumruk darbeleriyle saldırmaya devam etti. Bu sırada bir dükkanda bulunan esnaf, olaya müdahale etti. Esnaf, kadına saldıran adama yumruk atarak burnunu kırdı. Yaşananların ardından taraflar ayrılarak olay yerinden uzaklaştı.