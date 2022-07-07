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Haberler Gündem Kadına şiddete sessiz kalmadı, burnunu kırdı!
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Kadına şiddete sessiz kalmadılar! Müdahale eden esnaf adamın burnunu kırdı

İstanbul'da sokak ortasında yaşanan kadına şiddete vatandaşlar sessiz kalmadı. Fatih ilçesinde bir şahıs, aracından inen kadının peşinden giderek darbetmeye başladı. Sokak ortasında yakaladığı kadının boğazını sıkan şahıs daha sonra yumruklamaya başladı. Yere düşen kadının saçından tutan şahıs, tokat ve yumruk vurmaya devam etti. Kadının yaşadığı dehşete şahit olan bir esnaf müdahale ederek, şahsın burnunu kırdı. Kadının darbedildiği ve esnafın diğer vatandaşlarla olaya müdahale ettiği o anlar kameraya yansıdı

Kadına şiddete sessiz kalmadı, burnunu kırdı!
Kadın dehşeti yaşadı, esnaf adamın burnunu kırdı!
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İHA

İstanbul Fatih'te bir kişi, otomobilinden inen yabancı uyruklu kadını takip ederek sokak ortasında feci şekilde darbetti. Olayı gören esnaf, saldırgan adama yumruk atarak burnunu kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi günü Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu kadın, tartıştığı adamın otomobilinden inerek yürümeye başladı. Otomobilden şahıs, kadının peşinden koşarak durdurmaya çalıştı. Şahıs, sokak ortasında yakaladığı kadının boğazına sarılarak yumruklamaya başladı.

ESNAF MÜDAHALE ETTİ

Yabancı uyruklu kadın aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Yerdeki kadının saçını tutan saldırgan, tokat ve yumruk darbeleriyle saldırmaya devam etti. Bu sırada bir dükkanda bulunan esnaf, olaya müdahale etti. Esnaf, kadına saldıran adama yumruk atarak burnunu kırdı. Yaşananların ardından taraflar ayrılarak olay yerinden uzaklaştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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