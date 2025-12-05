Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadına tasma takıp dolaştırmıştı! İstenen ceza belli oldu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kadına tasma takıp dolaştırmıştı...

        İstanbul Beyoğlu'nda, bir kişinin boynuna tasma geçirdiği kadını "Miyavla", "Kadınlar balmumu gibidir. Onları nasıl eğitirsen öyle olur" sözleriyle cadde üzerinde elleri ve dizleri üzerinde yürüttüğü olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 2 şüphelinin de, 7'şer yıl 10'ar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 09:53 Güncelleme: 05.12.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadına tasma takıp dolaştırmıştı...
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Beyoğlu'nda 29 Ekim'de sosyal medyada ortaya çıkan videoda bir kişinin, kadının boğazına kemeri tasma şeklinde geçirdiği ve "Miyavla", "Kadınlar balmumu gibidir. Onları nasıl eğitirsen öyle olur", "Kadınlar her zaman itaat eder'' gibi sözler söyleyerek cadde üzerinde ilerledikleri olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

        İDDİANAME TAMAMLANDI

        İHA'daki habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin Uras U. ve Nurgül B. olduklarının tespit edildiği belirtilirken 2 şahıs da iddianamede ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

        REKLAM

        FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET NİTELİĞİNDE

        Hazırlanan iddianamede, şüpheli Uras U.'nun cadde üzerinde fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği diğer şüpheli Nurgül B.'nin boğazına kemeri tasma şeklinde geçirdiği ve "Miyavla", "Kadınlar balmumu gibidir. Onları nasıl eğitirsen öyle olur", "Kadınlar her zaman itaat eder gel bakiyim" şeklinde sözler söylediği belirtildi.

        İddianamede, söz konusu videonun şüpheli Uras U. tarafından sosyal medyada paylaşıldığı, şüphelilerin birlikte kurguladıkları senaryo gereği şüpheli Uras U.'nun diğer şüphelinin boğazına kemer geçirmesi, kemeri çekiştirerek elleri ve dizleri üzerinde yürümesini istemesinin fiziksel ve psikolojik şiddet niteliğinde olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı kaydedildi.

        7'ŞER YIL 10'AR AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Hazırlanan iddianamede şüpheliler Uras U. ve Nurgül B.'nin zincirleme şekilde ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 1'er yıl 10'ar aydan 7'şer yıl 10'ar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Terör örgütü DEAŞ'a 33 ilde operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Terör örgütü DEAŞ'a 33 ilde operasyon!
        Trump FIFA Barış Ödülü'nü kazanacak mı?
        Trump FIFA Barış Ödülü'nü kazanacak mı?
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        Öğretmenden büyük ders
        Öğretmenden büyük ders