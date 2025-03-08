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        'Kadının Güçlenmesi' genelgesi Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Kadının Güçlenmesi' genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 02:13 Güncelleme: 08.03.2025 - 02:13
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        'Kadının Güçlenmesi' genelgesi Resmi Gazete'de
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de 'Kadının Güçlenmesi' genelgesinde, Türkiye'deki kadınların her alanda yer alarak hak, fırsat ve imkanlardan tam ve eşit fırsatlarda faydalanmaları ve etkin bir şekilde temsil edilmeleri amacıyla politikaların hayata geçirildiği kaydedilerek, "Bu itibarla Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Bakanlık) koordinasyonunda hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu politikaların merkezi ve yerel düzeyde, bütüncül bir bakış açısıyla, etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak önemlidir" ifadelerine yer verildi.

        KADININ GÜÇLENMESİ KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURULDU

        Bu amaç doğrultusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında ilgili diğer bakanlıklar ve kurumların katılımıyla, 'Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu'nun (Kurul) oluşturulduğu belirtildi. Ayrıca, genelgede, kadının güçlenmesine ilişkin çalışmaların yerel düzeyde etkin şekilde yürütülmesi ve takibi amacıyla, tüm illerde Vali başkanlığında 'Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulları' oluşturulacağı kaydedildi.

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        #Resmi Gazete
        #Kadının Güçlenmesi genelgesi
        #Son dakika haberler
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