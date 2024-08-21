Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstürü belli oldu
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapıldı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunu fikstür çekimi yapıldı.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Şerbetçi, TBF Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörü Nilay Kartaltepe’nin açılış konuşmalarıyla başladı. Etkinliğe TBF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.
13 takımın mücadele edeceği Kadın Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 28 Eylül’de başlayacak. Ligde ilk haftayı Nesibe Aydın, BAY geçecek.
Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Tarsus Spor - Galatasaray
Ormanspor - Zonguldak Spor Basket 67
Fenerbahçe - Botaş
Melikgazi Kayseri Basketbol - Bursa ANT Spor
Bodrum Basketbol - Beşiktaş
Emlak Konut - ÇBK Mersin