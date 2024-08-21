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        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstürü belli oldu

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 12:32 Güncelleme: 21.08.2024 - 12:32
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        Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunu fikstür çekimi yapıldı.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Şerbetçi, TBF Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörü Nilay Kartaltepe’nin açılış konuşmalarıyla başladı. Etkinliğe TBF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

        13 takımın mücadele edeceği Kadın Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 28 Eylül’de başlayacak. Ligde ilk haftayı Nesibe Aydın, BAY geçecek.

        Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

        Tarsus Spor - Galatasaray

        Ormanspor - Zonguldak Spor Basket 67

        Fenerbahçe - Botaş

        Melikgazi Kayseri Basketbol - Bursa ANT Spor

        Bodrum Basketbol - Beşiktaş

        Emlak Konut - ÇBK Mersin

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