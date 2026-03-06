Kadınlar Günü ne zaman? Dünya Kadınlar Günü tarihçesi, önemi ve hikayesi nedir?

Mart ayının ilk haftasında Kadınlar Günü kutlanıyor. Kadınlar için en özel günlerin başında gelen bugünde çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar düzenleniyor. Kadınlar, dünyanın var oluşundan bugüne kadar hepimizin hayatında en önemli yere sahiptirler. Kadınların özel olduklarını hissettirmek için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hatırlanıyor olmak kadınları daha da mutlu edecektir. İşte, 8 Mart Kadınlar Günü tarihçesi, anlamı ve önemi ile ilgili bilgiler