Kadınlar Günü ne zaman? Dünya Kadınlar Günü tarihçesi, önemi ve hikayesi nedir?
Dünya Kadınlar Günü her yıl mart ayında kutlanıyor. Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde kadın hakları, eşitlik ve kadınların topluma katkıları anılır. Günümüzde bugün kadın haklarına dikkat çekmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak, kadınların başarılarını kutlamak için anılır. Peki Kadınlar Günü ne zaman? Dünya Kadınlar Günü tarihçesi, önemi ve hikayesi nedir?
Mart ayının ilk haftasında Kadınlar Günü kutlanıyor. Kadınlar için en özel günlerin başında gelen bugünde çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar düzenleniyor. Kadınlar, dünyanın var oluşundan bugüne kadar hepimizin hayatında en önemli yere sahiptirler. Kadınların özel olduklarını hissettirmek için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hatırlanıyor olmak kadınları daha da mutlu edecektir. İşte, 8 Mart Kadınlar Günü tarihçesi, anlamı ve önemi ile ilgili bilgiler
8 MART KADINLAR GÜNÜ
2026 yılı Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart 2026 Pazar gününe denk geliyor.
8 MART’TA NE OLDU?
8 Mart 1857'de New York'taki bir tekstil fabrikasında polis, grevci işçilerin üzerine kapıları kilitledi. Daha sonra fabrikada çıkan yangından kaçamayan 120 kadın hayatını kaybetti. 8 Mart 1908'de New York'ta çoğu sosyalist olan kadın işçilerin öncülüğünde sendikal haklar ve kadınlara oy hakkı talepleriyle miting düzenlendi.
Rusların o dönemde kullandığı Jülyen takvimine göre 23 Şubat 1917'de Rusya'da çarlığa son veren ayaklanmalar başladı. Ayaklanmalar sırasında kadınlar da protesto eylemleri gerçekleştirip greve gitti. 23 Şubat Gregoryen takvimine göre 8 Mart tarihine denk geliyor.
8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ
Dünya Kadınlar Günü, 1977'ye kadar resmiyet kazanmadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977'de tarihe 1917 Şubat Devrimi olarak geçen ayaklanmalardan yola çıkarak 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul etti. Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'de ilk kez 1921'de kız kardeş Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimiyle gündeme getirilse de 1975'e kadar olan 54 yıllık süreçte kutlanmasına izin verilmedi. 1975'te 'Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı' ilan edildi. Türkiye, Birleşmiş Milletler üyesi olduğu için 1975'te düzenlenen 'Kadın Yılı Kongresi' ile Dünya Kadınlar Günü kutlaması yeniden gündeme getirildi.
12 Eylül 1980 Darbesi'nden sonra askeri yönetim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarını yasakladı. 1984'te yeniden demokrasiye geçişle birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanmaya başlandı.
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Dünya Kadınlar Günü’nün tarihçesi 20. yüzyılın başlarına dayanır. Modern anlamda kadın hakları mücadelesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkmıştır.
1908: ABD’nin New York şehrinde 15.000 kadın, daha iyi çalışma koşulları ve oy hakkı talebiyle yürüyüş yaptı.
1909: Sosyalist Parti, bu eylemi anmak amacıyla 28 Şubat’ı Ulusal Kadınlar Günü ilan etti.
1910: Kopenhag’da toplanan Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda, Clara Zetkin’in önerisiyle uluslararası kadın günü fikri kabul edildi.
1911: İlk resmi Uluslararası Kadınlar Günü, Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre’de kutlandı.
1975: Birleşmiş Milletler (BM), 8 Mart’ı resmi olarak Dünya Kadınlar Günü ilan etti ve o tarihten beri dünya genelinde kutlanıyor.