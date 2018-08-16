Günümüzde mutlu ve huzurlu bir ilişki sürdürmek çok zormuş gibi algılanıyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre sorunları aşmanın yolları var.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sungur, ilişkilerin dinamiklerini, yapılan yanlışları ve olmazsa olmazları anlatıyor. Sungur’a göre çiftler arasında oluşan sorunların en önemli nedenlerinden biri, eşlerin birbirlerine giderek daha fazla yabancılaşması. Bu, birlikte geçirilen zamanın keyif vermeyen bir sürece dönüşmesi anlamına geliyor. Böyle olunca, eşlerin beraberliklerinde “bedel - ödül dengesi bedeller lehine artıyor, beraberliğin getirdiği ödüller ise azalıyor.

Prof. Dr. Sungur ilişkileri zor hale getirenin kadın ya da erkek olmadığını, kadınla erkek arasındaki ilişkinin biçimi olduğunu

söylüyor. Mutsuz çiftlerin birbirlerini, mutlu çiftlerin ise sorunukarşılarına almaları çok önemli görülüyor. Başka bir deyişle mutlu çiftlerin sorunları çoğu kez sanki eşlerin birinden kaynaklanır gibi algılanıyor. Ayrıca sadece insan olmaktan kaynaklanan farklılıkların yanı sıra kadın ve erkek olmaktan kaynaklanan farklılıkların bilincinde olmamak da beklentileri

artırıyor. Bu durum öfke ve üzüntü gibi duygulara yol açıyor."Farklılık eşitliğe aykırı bir kavram değil" diyen Sungur, erkek ve kadınların birbirlerinden farklı olma hallerinin aşık olma döneminde çok belirgin olmadığını, evlilik ya da uzun süreli ilişkilerde ise daha belirgin olarak ortaya çıktığını söylüyor. Bu farklılıkların baştan kabul edilmesi ilişkinin daha uyumlu yaşanmasını sağlıyor.

KADINLAR İLİŞKİYİ NEDEN ÇIKMAZA SOKAR?



Kadınlar;

* Başkalarının yanında eşlerini değersizleştirecek söylemlerde bulundukları,

* Sık sık geçmişi gündeme getirdikleri,

* Kendilerini sıklıkla tekrarladıkları,

* Erkeklerin kendileriyle bir kadının kurduğu şekilde iletişim

kurmalarını bekledikleri,

* Erkeklerin "kontrol ediyor " ya da "beni değiştirmeye çalışıyor"

şeklinde düşünmelerini kolaylaştıracak davranışlar sergiledikleri,

* Çok konuşmalarına rağmen bir türlü ana konuya gelemedikleri,

* Karşı tarafı suçlamayı sevdikleri için ilişkiyi çıkmaza sokuyorlar.



ERKEKLER İLİŞKİYİ NEDEN ÇIKMAZA SOKAR



Erkekler;



* Eşlerine olan ilgilerini yeterince ifade edemedikleri,

* Sevgilerini ya da duygularını yeterince gösteremedikleri,

* Gerekli oranda iletişim kuramadıkları,

* Eşlerinin söylediklerini duymadıkları ya da duymazdan geldikleri,

* Empati yapıp anlamaya çalışmak yerine hemen çözüm önerisinde bulundukları,

* Aşk yapmak yerine seks yapmayı tercih ettikleri,

* Odanın ısısını azalttıkları,

* Önemli günleri unuttukları,

* Karşı tarafı suçladıkları için ilişkiyi çıkmaza sokuyorlar.

Kadın ne istiyor?



KADIN EN ÇOK SEVİLMEK İSTİYOR



Kadın en çok sevildiğini hissedip, sözlerinin dinlenip anlaşılmasını isterken, erkekler duygularını partnerlerinin beklediği sıklıkta dile getiremiyor. Kadın erkeğin kendisini dinlemesini ve yaşadığı zorlukları anlamayı beklese de, erkekler ya dinlemiyor ya da bir süre dinledikten sonra eşinin neden rahatsız olduğunu saptayıp, kendilerinden emin bir biçimde "Bay Tamirci" şapkasını giyip soruna çözüm öneriyor. Kadın bu durumda hayal kırıklığına uğruyor; çünkü ana mesaj duyulmamış ve harika önerisi ciddiye alınmamış oluyor.



Erkek ne istiyor?



ERKEK TAKDİR EDİLMEYİ BEKLİYOR



Erkek en çok kendisine ihtiyaç duyulmasını ve ailesi için gösterdiği çabanın takdir edilmesini bekliyor. Fazla sorgulanmayı sevmeyen erkek çoğunlukla kendisine ihtiyaç duyulduğunda harekete geçiyor. Erkekler eşleri ile terapi seanslarına bile gitmek istemiyorlar. Bu noktada kadınlara, eşlerini tedavi oturumlarına getirememeleri halinde ikna için mantıklı nedenler aramak yerine, "Bu sorunu çözmek için sana ihtiyacım var" demeleri öneriliyor.

ERKEK ANNE - EŞ ARASINDA TAMPON ROL ÜSTLENİYOR

Kadının istekleri söz konusu olduğunda erkek en çok eşiyle annesi arasında kalıyor ve eşinin istediği dengeyi kurmayı beceremiyor. Erkekler ise genelde böyle bir görevleri olmadığı halde anneleri ile eşleri arasında tampon rol üstleniyor, anneleri yokken eşlerine annelerini, eşleri yokken ise annelerine eşlerini savunmaya çalışıyorlar. Bu durumdan haberdar olmayan eş ve anneler ise takdir edilmediklerini düşünmeye devam ediyor ve suçlamalarını sürdürüyorlar. Bu noktada anneye göre oğlu, eşinin etkisinde kalan zavallı bir kılıbık, eşe göre ise kocası annesinden kopmayı başaramamış bağımlı bir ana kuzusu oluyor.

EŞLER EN ÇOK NEYİ AFFETMEKTE ZORLANIYOR



* Erkek:Sadakatsizlik

* Kadın:Şiddet ve sadakatsizlik



MUTLU AİLELERİN ÇOCUKLARI BERABERLİKLERDE DAHA MUTLU



* Sorumluluk kavramının önemsendiği,

* Haklar ile sorumluluklar arasında sağlıklı bir dengenin kurulduğu,

* Sorun çıktığı zaman bunun evliliklerde beklenen bir durum

olabileceğini baştan kabul eden

* Oluşan sorunlardan birbirlerini sorumlu tutup suçlamadan çözüm

yolları bulmayı beceren,

* Daha önce birlikte sorun çözmeyi başarmış,

* İyimser ailelerden gelen bireyler daha sağlıklı ilişkiler kurabiliyorlar.

BİR İLİŞKİDE OLMAMASI GEREKENLER

* Şiddet

* Tekrarlayan sadakatsizlik

* Alkol - madde bağımlılığı

* Aşırı kıskançlık

* Partnerini kendi istediği biçime uydurmaya çalışma hali

* Eşi üzerinde belirgin güç oluşturarak onu kontrol etme isteği

* Paylaşmaya açık olmayıp sadece almaya çalışma durumu



İYİ BİR İLİŞKİ İÇİN BUNLAR ŞART

* İyi bir iletişim

* Birlikte sorun çözme becerisi

* Bir taraftan "biz" olmaya çalışırken diğer yandan "ben"lerin korunması

* Sevdiklerini yapmaktan çok yaptıklarını sevmeyi öğrenme hali

* Ortak hedef ve amaçlar oluşturma isteği

* Güven duygusu verme

* Tutarlılık

* Tahmin edilebilirlik yanında sürprizler

* Hayallerini değil birlikte olduğu kişiyi sevip, sayabilme

* Rutinin içinde mutlu olabilmeyi becerebilme

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