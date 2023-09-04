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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Kadınlar "1" numarası Swiatek elendi , erkeklerde Djokovic çeyrek finalde - Tenis Haberleri

        Kadınlar "1" numarası Swiatek elendi , erkeklerde Djokovic çeyrek finalde

        Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda dünya 1 numarası Iga Swiatek elenirken, tek erkeklerde dünya 2 numarası Novak Djokovic çeyrek finale kaldı. New York kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gününe, tek erkekler ve tek kadınlarda 4. tur maçlarıyla devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 13:06 Güncelleme: 04.09.2023 - 13:09
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        Swiatek'ten erken veda!
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        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda dünya 1 numarası Iga Swiatek elenirken, tek erkeklerde dünya 2 numarası Novak Djokovic çeyrek finale kaldı.

        New York kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gününe, tek erkekler ve tek kadınlarda 4. tur maçlarıyla devam edildi.

        Tek kadınlarda, 20 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena​​​​​​​ Ostapenko, turnuvanın son şampiyonu Polonyalı Swiatek'i 3-6, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek sürprize imza attı ve adını son 8 tenisçi arasına yazdırdı.

        6 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, 2009 ve 2014 finalisti Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 6-3, 3-6 ve 6-1'lik; 10 numaralı seribaşı Çek Karolina Muchova ise Çinli Xinyu Wang'ı 6-3, 5-7 ve 6-1'lik setlerin ardından 2-1'le geçerek çeyrek finale kaldı. Dünya 30 numarası Rumen Sorana Cirstea da 15 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic'i 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

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        Turnuvanın çeyrek finalinde, Ostapenko ile Gauff, Muchova ile Cirstea karşılaşacak.

        DJOKOVİC ÇEYREK FİNALDE

        Tek erkeklerde, kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Sırp Djokovic, 2 saat 26 dakika süren mücadelenin ardından Hırvat Borna Gojo'yu 6-2, 7-5, 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek son 8 tenisçi arasına kaldı.

        Turnuvada 3 ABD'li tenisçi, çeyrek finale yükseldi. 9 numaralı seribaşı Taylor Fritz, İsviçreli Dominic Stricker'i 3-0 (7-6, 6-4, 6-4); 10 numaralı seribaşı Frances Tiafoe, Avustralyalı Rinky Hijikata'yı 3-0 (6-4, 6-1, 6-4); Ben Shelton ise 14 numaralı seribaşı Tommy Paul'u 3-1 (6-4, 6-3, 4-6, 6-4) 3-1'le geçti.

        Çeyrek finalde, Djokovic ile Fritz, Tiafoe ile Shelton mücadele edecek.

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