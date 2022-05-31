Kadınlarda Kansızlık (Anemi) Neden Olur, Nasıl Geçer? - Kadınlarda Kansızlık Belirtileri ve Tedavisi

Kadınlarda kansızlık belirtileri 0:00 / 0:00

Bu durum kadınlarda daha fazla görülmekte ve soruna neden olabilmektedir. Kırmızı kan hücreleri kadınlarda daha fazla kaybedilmekte ve yenilenmesinde sorunlar olabilmektedir. Ayrıca kansızlığın demir eksikliğiyle de ilgili vardır. Her ay adet gören kadınlar düzenli olarak kan kaybettikleri için bu kanın yerine koyulması gerekmektedir. Bunun içinde kimi zaman gıda takviyeleri yeterli olurken kimi zaman medikal destek alınması da gerekmektedir. Dolayısıyla kansızlık şikayetlerinden yakınıyorsanız en kısa zamanda bir uzmanla görüşmenizi tavsiye ederiz.

Kadınlarda Kansızlık Neden Olur?

Kadınlar erkeklere göre kansızlık problemiyle daha fazla karşı karşıya kalmaktadır. Kansızlık belirtileri çok fazla hastalıkla karıştırıldığı için çoğu zaman kadınlar hemen kansızlık sorunu olduğunun farkına da varamamaktadır. Peki kadınlarda kansızlık neden olur… Bunun çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerin başında yanlış beslenme alışkanlıkları gelmektedir. Tüketilen besinlerin kan yapıcı ve kan yapmaya destek verici olması önemlidir. Örneğin kırmızı et tüketiminden kaçınmak kansızlığı tetiklemektedir. Kan hücreleri ve Akdeniz anemisi gibi genetik hastalıklar da kadınlarda kansızlığına neden olur. Ayrıca hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda demir ve B12 takviyesinin yapılmaması kansızlığı arttırmakta ya da başlatmaktadır.

Kadınlarda Kansızlık Nasıl Geçer?

Kadınlarda kansızlığın nedenlerinin tespit edilmesinin ardından kadınlarda kansızlık nasıl geçer diye merak edilip sorgulanmaktadır. Kansızlığın geçmesi için kansızlık oranına bağlı olarak kimi zaman besin takviyesi kimi zaman da ilaçlardan destek almak gerekmektedir. Hatta kansızlık anemi düzeyindeyse hem besin takviyesi hem de ilaçların birlikte kullanılması gerekmektedir. Çünkü kansızlık kişinin gündelik yaşamını olumsuz etkiler ve kişi kansızlık yüzünden mutsuz ve depresyonda bile hissedebilir. Bu nedenle kansızlığın hızlı bir şekilde geçmesi kişinin yaşamını sağlıklı ve mutlu geçirmesi için çok önemlidir. Kendinizde kansızlık belirtilerini fark ettiğinizde vakit geçirmeden bir uzmanla görüşmenizde fayda vardır.

Kadınlarda Kansızlık Nelere Yol Açar?

Kadınlarda kansızlık ciddiye alınması gereken bir konudur. Bu nedenle sizler için kadınlarda kansızlık nelere yol açar ile ilgili öne çıkanları listeledik;

Kansızlık yorgunluğa yol açar,

Göğüste ağrı hissi oluşabilir,

Aniden kilo kaybı,

Konsantrasyonun zayıflaması,

Halsiz hissetme ve şiddetli baş ağrıları,

Kalpte ritim bozukluğu,

Saçların dökülmesi ve tırnakların kırılması,

Dudak çatlamaları ve ağzın kenarlarında yara.

Kadınlarda Kansızlığa Ne İyi Gelir?

Kadınların pek çoğunda olan kansızlık problemi günlük yaşamı da olumsuz etkiler. Peki kadınlarda kansızlığa ne iyi gelir;

İlk olarak doğru beslenme alışkanlığı edinin. Balık, kırmızı et ve karaciğerin tüketimin düzenli hale getirin.

Düzenli olarak C vitaminli gıdalar tüketin ya da dışarıdan C vitamini takviyesi alabilirsiniz.

Doktorlar tarafından gerektiğinde verilen folik asit, B 12 ve demir ilaçları da kadınlarda kansızlığa iyi gelir.

Kadınlarda Kansızlık Belirtileri

Kadınlarda kansızlık belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Bacak krampları,

Kolaylıkla yorulma ve enerjinin düşmesi

Cildin soluklaşması,

Ani hareketlerde baş dönmeleri,

Egzersiz yaparken ya da hızlı hareket ederken kalp atışının düzensizleşmesi,

Kadınlarda Kansızlık Tedavisi

Kansızlıkla uzun zamandır mücadele eden pek çok kadın kadınlarda kansızlık tedavisi olup olmadığını öğrenmek istemektedir. Kadınlarda kansızlık tedavisi vardır. Doktorlar tarafından tavsiye edilen kan ilaçları ve besin takviyesiyle kansızlığı yenmek mümkündür.