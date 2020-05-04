HABERTURK.COM

Kadir Doğulu, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül ile dünyaevine girdi. Çiftin mutlu evlilikleri sürüyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Doğulu, eşi ile arabada Barış Manço'nun Bal Böceği şarkısına eşlik ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Doğulu, paylaşımına "Derdiyle divane olanlara, bal böceklerine... İyi haftalar. Pazartesi motivasyonu..." notunu düştü. Birçok takipçisi Kadir Doğulu'nun paylaşımına beğeni ve "Çok güzelsiniz" şeklinde yorum yap

Öte yandan Kadir Doğulu'nun eşine aşk dolu bakışları ise dikkatlerden kaçmadı.