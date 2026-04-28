Kadir Efe bebek erişkin kadavradan alınan ince bağırsağın kısaltılmasıyla iyileşti

Niğde'de sağlıklı olarak dünyaya gelen Kadir Efe, henüz 2 aylıkken menenjit geçirdi. Bundan yaklaşık 1 ay sonra da beyninde apse oluşan bebek, Erzurum'da ameliyat edildi. Kadir Efe'nin sağlıklı yaşam mücadelesi ameliyat sonrasında da devam etti, 9 aylıkken bilinç kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde Kadir Efe'nin bağırsağını besleyen ana damarın tıkanması nedeniyle ince ve kalın bağırsağın önemli bir kısmının işlevini kaybettiği tespit edildi. İlaç tedavilerine rağmen bağırsaklardaki fonksiyonun geri gelmemesi üzerine bağırsakları alındı, ince bağırsak nakli kararı verildi.

Ankara'daki doktorlar, nakil için hastayı İzmir Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezine yönlendirdi. Kadir Efe, geçen temmuz ayında nakil listesine girdi. Çocuk kadavradan alınacak ince bağırsağı bekleyen bebeğin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine erişkin kadavradan alınacak ince bağırsağın kısaltılmasına karar verildi.

REKLAM

Erişkinlerde 5 metre civarında olan ince bağırsak 2,20 metreye kısaltılarak 22 Ocak'ta bebeğe nakledildi. Bebek, 7 saat süren nakil ameliyatının ardından sağlığına kavuştu, rahat bir şekilde ağızdan beslenmeye başladı.

"KUCAĞIMA ALAMAMAK BENİ ÜZÜYORDU"

Anne Tuğçe Çelik (23), AA muhabirine, oğlunun ince bağırsak nakli olmazsa yaşama şansının olmadığının ifade edildiğini, bu nedenle bebeğini kaybetmekten çok korktuğunu söyledi.

İzmir Şehir Hastanesine geldikleri günden bu yana doktorların kendisine destek olduğunu belirten Çelik, "Ankara'da bağırsaklarını aldılar. 6 ayın sonunda organ çıktı ve nakil oldu. Çok mutluyum. Kucağıma alamamak beni üzüyordu. Çok şükür toparladı. Evimize gideceğiz" diye konuştu.

"ÇOCUKLARA İNCE BAĞIRSAK NAKLİNDE TEK MERKEZ"

İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kliniği sorumlu hekimi Prof. Dr. Maşallah Baran da Türkiye'de çocuklara ince bağırsak nakli yapan tek merkezin İzmir Şehir Hastanesi'nde bulunduğunu söyledi.

Bebeğin bağırsaklarının alınması nedeniyle uzun süre damardan beslendiğini anlatan Baran, "Çocuk kadavra bekliyorduk ama kan grubundan dolayı hiç çocuk kadavra şansı olmadı. Erişkinden küçülterek hastamıza ince bağırsak naklini gerçekleştirdik. Nakil sonrası üçüncü ayında. Artık eve gidebilir durumda" ifadelerini kullandı.

Hastanenin karaciğer ve ince bağırsak nakil sorumlusu olan ve bebeğin nakil ameliyatına da giren Prof. Dr. Sait Murat Doğan ise insanlarda bağırsak uzunluğunun 4,5-5,5 metre arasında değiştiğini kaydetti.

Kadir Efe Durmuş'un nakil ameliyatının ardından sağlığına kavuştuğunu bildiren Doğan, şöyle konuştu: "Kadavra bağışları ülkemizde az olduğu, çocuk kadavra bulmak daha zor olduğu için mecburen yetişkinden almak zorunda kaldık. Yetişkinlerin vücut oranlarıyla çocukların vücut oranları farklı. Küçük çocuğun karnına bütün bağırsak sığmayacağı için uygun miktarda kısaltarak yaklaşık 2 metre 20 santim gibi bağırsağı yavrumuza naklettik. Damardan beslenmeyi tamamen bitirdik. Sadece ağızdan besleniyor ve biraz da sıvı desteği yapıyoruz. Nakil yapılan bağırsağın vücuda adaptasyonu oluyor. Uzunluk olarak 2 metre ama çocuk büyüdükçe o bağırsak da genişleyecek. Yüzey alanı artmış olacak."

Doğan, ince bağırsak nakli olmayı bekleyen çocuk sayısının her geçen gün arttığını, kadavradan yapılacak bağışların önemli olduğunu sözlerine ekledi.