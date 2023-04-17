İslam dünyası bir Kadir Gecesi için daha araştırmalara başladı. Müslümanlar tarafından 1000 aydan hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi ile ilgili en çok; Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur gibi soruların cevaplarını derledik!