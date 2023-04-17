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Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile Kadir Gecesi namazı kılınışı!

Müslümanların heyecanla beklediği Kadir Gecesi için beklenen gün geldi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de milyonlarca Müslüman vatandaş, bugün ibadet edecek ve bu ibadetlerden biri de Kadir Gecesi namazı olacak. İşte, Diyanet tarafından açıklanan adım adım Kadir Gecesi namazı kılınışı...

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  • KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI | Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve saat kaçta kılınır? Diyanet ile Kadir Gecesi namazı kılınışı!

    İslam dünyası bir Kadir Gecesi için daha araştırmalara başladı. Müslümanlar tarafından 1000 aydan hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi ile ilgili en çok; Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur gibi soruların cevaplarını derledik!
  • KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI | Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve saat kaçta kılınır? Diyanet ile Kadir Gecesi namazı kılınışı!

    KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

    Kadir namazının kılınışı da şöyledir; İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

     
  • KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI | Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve saat kaçta kılınır? Diyanet ile Kadir Gecesi namazı kılınışı!

    KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

    Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.

    1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

    2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

     
  • KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI | Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve saat kaçta kılınır? Diyanet ile Kadir Gecesi namazı kılınışı!

    3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

    4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi
  • KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI | Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve saat kaçta kılınır? Diyanet ile Kadir Gecesi namazı kılınışı!

    Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa 'Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Kadir gecesinde Tesbih Namazı da kılmalıdır.
  • KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI | Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve saat kaçta kılınır? Diyanet ile Kadir Gecesi namazı kılınışı!

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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