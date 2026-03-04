Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi Ramazan’ın hangi gününe denk geliyor? Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler

        Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler neler?

        Ramazan ayının başlamasıyla manevi atmosfer yaşanmaya devam ederken, müminler için en kıymetli gecelerden biri olan Kadir Gecesi'nin tarihi merak ediliyor. Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul edilen bu mübarek gecede, Peygamber Efendimize ilk vahiy gelmiş ve Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri indirilmeye başlamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimiyle Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiği netleşti. Peki Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, bu gecede hangi ibadetler yapılmalı? İşte tüm ayrıntılar…

        1

        2026 yılının Ramazan-ı Şerif ayı, yurt genelinde idrak edilmeye devam ediyor. Ramazan ayında bulunan ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi’nin tarihi araştırılmaya başlandı. Müslümanların nafile namazlar kılıp bolca dua ve tövbe ettiği bu mübarek gecede, Kur’an-ı Kerim’in ilk ayeti olan “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” emri Hz. Muhammed’e vahiy olarak indirildi. Ramazan’ın 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nin hangi tarihe ve güne denk geldiği, Diyanet’in 2026 dini günler takvimiyle netleşti. Bu kapsamda “2026 Kadir Gecesi ne zaman, önemi ve faziletleri neler?” sorularının yanıtı haberimizde. İşte detaylar…

        2

        KADİR GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

        Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve manevi değeri çok yüksek olan mübarek bir gecedir. Kadir Suresi’nde bu gecenin “bin aydan daha hayırlı” olduğu belirtilir; bu da yapılan ibadet ve duaların sevabının kat kat fazla olduğuna işaret eder. Müslümanlar için Kadir Gecesi, günahların bağışlanması, duaların kabulü ve manevi arınma açısından büyük bir fırsat olarak görülür. Bu nedenle Ramazan ayının en kıymetli ve en faziletli gecesi kabul edilir.

        3

        KADİR GECESİNDE NE OLDU?

        Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) vahyedilmeye başlandığı gecedir. Allah’ın (c.c) ilk vahyi, Cebrail (a.s) aracılığıyla bu gecede indirilmiş ve “Oku” emriyle Kur’an’ın ilk ayetleri nazil olmuştur.

        Ramazan ayının son günlerinde idrak edilen bu mübarek gece, Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olarak nitelendirilmiştir.

        4

        2026 KADİR GECESİ TARİHİ

        Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26’ncı gününü 27’nci gününe bağlayan gece olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda 2026 yılının Kadir Gecesi, 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

        5

        KADİR GECESİ’NDE YAPILACAK İBADETLER NELER?

        Kadir Gecesinde yapılması gerekenler içinde namaz kılma ilk sırada gelir. Akşam, yatsı ve teravih namazıyla birlikte Kadir gecesi namazını kılmak büyük bir öneme sahiptir.

        Kur’an okumak, meal ve tefsirini incelemek (Kadr Suresi), dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, hayır işlerinde bulunmak ve güneş doğana kadar ibadet etmek çok faziletlidir.

        6

        Kadir Gecesi, hayır işlerinde bulunmak, sadaka vermek ve yardımlaşmak için özel bir fırsattır. Müminler, bu geceyi iyilik ve yardımlaşma amacıyla kullanarak sevdiklerine, komşularına veya ihtiyaç sahiplerine yardım edebildiği gibi dünyanın birçok bölgesinde yokluk ve yoksullukla mücadele eden din kardeşlerine de ulaştırabilir.

        Zühri (r.a) rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur. “Her kim üç kere, Lâ ilâhe illallâhul hâlimul kerîm subhânallâhi rabbissemâvâtisseb-i ve rabbil arşil azîm” “Halim ve Kerim olan Allah'tandır başka hiç bir ilah yoktur. Yedi kat göklerin ve büyük Arş'ın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim derse Kadir gecesine kavuşan kimse gibi olur.” Ramazan’ın 27. gecesi elimize tesbihimizi alıp üç kere bu duamızı edersek inşallah Kadir gecesinin sevabına mazhar oluruz.

