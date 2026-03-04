Kadir Gecesi, hayır işlerinde bulunmak, sadaka vermek ve yardımlaşmak için özel bir fırsattır. Müminler, bu geceyi iyilik ve yardımlaşma amacıyla kullanarak sevdiklerine, komşularına veya ihtiyaç sahiplerine yardım edebildiği gibi dünyanın birçok bölgesinde yokluk ve yoksullukla mücadele eden din kardeşlerine de ulaştırabilir.

Zühri (r.a) rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur. “Her kim üç kere, Lâ ilâhe illallâhul hâlimul kerîm subhânallâhi rabbissemâvâtisseb-i ve rabbil arşil azîm” “Halim ve Kerim olan Allah'tandır başka hiç bir ilah yoktur. Yedi kat göklerin ve büyük Arş'ın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim derse Kadir gecesine kavuşan kimse gibi olur.” Ramazan’ın 27. gecesi elimize tesbihimizi alıp üç kere bu duamızı edersek inşallah Kadir gecesinin sevabına mazhar oluruz.