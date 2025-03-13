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        Kadir Gecesi ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi hangi tarihte, ayın kaçında?

        Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile kandil günleri tarihi belli oldu. Ramazan ayı içerisinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi ise Kur'an-ı Kerim'in ilk kez Peygamber Muhammed (s.a.v.)'e Cebrail (a.s.) tarafından indirilmeye başlandığı gecedir. Bu yüzden Kadir Gecesi, İslam tarihinde çok büyük bir öneme sahiptir. Peki Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 13:06 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:07
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        İslam dininin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'in inmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi, Ramazan ayı içinde yer alır. Bu mübarek gece, tövbe, dua ve ibadetlerle geçirilmesi gereken en kıymetli gecelerden biri olarak bilinir. İşte, 2025 Kadir Gecesi tarihi

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        KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

        Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

        KADİR GECESİ'NİN FAZİLETİ NEDİR?

        Kadir gecesi, Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran’ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Kadir gecesi; Yüce Mevla’nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, “Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir.” buyurduğu müstesna bir gecedir.

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        KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER

        Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli. Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılınmalı.

        Süfyan-i Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demistir.

        Aişe demiştir ki; Hz. Muhammed (s.a.v) 'e:

        "- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):

        "- Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

        Kur'ân'da mübarek gecelerden şu şekilde bahsedilmektedir:

        "Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız." (Duhan 3)

        "Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." (Kadir 3)

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