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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda yemek yedi. Kalabalık arkadaş grubuyla birlikte mekanın iç kısmında oturan İnanır, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Yemek sonrası kahvesini yudumlayan Kadir İnanır, gerçekleştirdiği sohbette bol bol kahkaha attı.

"MARMARİS'E TAŞINMADIM"

İnanır, geçtiğimiz haftalarda Marmaris'e taşındığı ve orada yaşamaya başladığı yönünde çıkan haberlerle ilgili konuşmuştu. Ünlü oyuncu, "Orada yazlığım var, taşınma falan olmadı. Sadece pandemiden dolayı orada daha fazla vakit geçiriyorum." demişti.