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        Haberler Yaşam Kadir İnanır kimdir, kaç yaşında? Kadir İnanır'ın hayatı ve biyografisi

        Kadir İnanır kimdir, kaç yaşında? Kadir İnanır'ın hayatı ve biyografisi

        Kadir İnanır, Türk sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden biridir. 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğmuştur. 14 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelen İnanır, kalabalık ailesinin içinde oyunculuk yeteneğini erken yaşlarda göstermiştir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 14:27 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:27
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        Kadir İnanır kimdir?
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        İlköğrenim yıllarında ilkokul gösterilerinde sahne alarak performansını sergilemiş ve bu alanda ilgi çekmiştir. İstanbul'a geldikten sonra, yatılı olarak okuduğu Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine devam etmemiş, ancak yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun olmuştur. Peki, Kadir İnanır kimdir? Kadir İnanır kaç yaşında?

        Oyunculuk kariyerine foto-romanlarda başlayan Ordulu Kadir İnanır, kısa sürede sinema dünyasına adım atmıştır. İlk olarak "Son Yedi Adım Sonra" filmiyle sinemaseverlerle buluşmuş ve hızla tanınmaya başlamıştır. Ardından birçok başarılı yapımda rol almış ve Türk sinemasının önemli isimleri arasına girmiştir. Özellikle "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Yılanların Öcü", "Tatar Ramazan", "Bodrum Hakimi" ve "Med Cezir Manzaraları" gibi filmlerdeki performanslarıyla dikkat çekmiş ve birçok ödül kazanmıştır.

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        Kadir İnanır, sinema kariyerindeki başarılarıyla sınırlı kalmamış, aynı zamanda televizyon dizilerinde de başarılı performanslar sergilemiştir. Toplamda 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol almıştır. En uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım olmuştur. Peki, Kadir İnanır kaç yaşında? İşte Kadir İnanır hayatı…

        Kadir İnanır Hayatı

        Oyunculuğunun yanı sıra sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilenen 74 yaşındaki Kadir İnanır, Türk toplumunun farklı alanlarına da dokunmuştur. Reklam filmlerinde de yer almış ve popülerliğini daha da artırmıştır. Ancak kariyeri boyunca bir davadan dolayı taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve mahkemece suçlu bulunmuştur. Bu dava, kariyerinin önemli bir dönemecini oluşturmuştur.

        Uzun yıllar aradan sonra, Türkan Şoray ile başrolde yer aldığı "Gönderilmemiş Mektuplar" adlı filmle yeniden bir araya gelmiş ve büyük ilgi görmüştür. Sinema ve televizyon dünyasında önemli izler bırakan Kadir İnanır, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yerini almıştır.

        Ödülleri:

        • 1986 - 23. Antalya Film Şenliği, Yılanların Öcü - En İyi Erkek Oyuncu
        • 1973 - 5. Adana Altın Koza Film Şenliği, Utanç - En İyi Erkek Oyuncu
        • 1990 - 3. Ankara Film Şenliği, Med Cezir Manzaraları - En İyi Erkek Oyuncu

        Oynadığı Filmler:

        • 2012 - Elveda Katya
        • 2003 - Gönderilmemiş Mektuplar
        • 2002 - Kumsaldaki İzler
        • 2001 - Ünye de Fatsa Arası
        • 2000 - Komser Şekspir.
        • 1995 - Aşk Ölümden Soğuktur
        • 1992 - Tatar Ramazan Sürgünde.
        • 1991 - Umut Hep Vardı
        • 1991 - Aldatacağım.
        • 1990 - Tatar Ramazan
        • 1990 - Sayın Başkan
        • 1990 - Eskici ve Oğulları
        • 1990 - Darbe.
        • 1989 - Med Cezir Manzaraları
        • 1989 - Karılar Koğuşu.
        • 1989 - Film Bitti
        • 1989 - Acılar Paylaşılmaz
        • 1988 - Hüzün Çemberi
        • 1988 – Emanet
        • 1988 - Bir Beyin Oğlu.
        • 1988 - 7 Uyuyanlar
        • 1986 – Sultanoğlu
        • 1984 - Bir Yudum Sevgi
        • 1984 – Balayı
        • 1983 - Kurban.
        • 1983 – Bedel
        • 1982 - Yürek Yarası
        • 1982 – Tomruk
        • 1982 - Elveda Dostum.1982 - Aşkların En Güzeli
        • 1977 - Silah Arkadaşlaı
        • 1977 - Selvi Boylum A Yazmalım
        • 1977 – Fırtına
        • 1977 - Dila Hanım1977 - Cevriyem.
        • 1977 - Ana Ocağı
        • 1976 - Taksi Şöförü
        • 1976 - İki Kızgın Adam.
        • 1976 - Devlerin Aşkı1976 – Deprem
        • 1976 – Delicesine
        • 1976 - Can Pazarı
        • 1976 - Bodrum Hakimi
        • 1976 – Alev
        • 1975 - Yatak Hikayemiz.
        • 1975 - Pisi Pisi
        • 1975 – Köprü
        • 1975 – Baldız
        • 1974 - Yazık Oldu Yarınlar
        • 1974 – Ceza
        • 1973 - Gazi Kadın
        • 1972 - Kanlı Para
        • 1972 – Dönüş
        • 1972 – Baskın
        • 1972 - Asi Gençler
        • 1971 - Üç Arkadaş
        • 1971 - Unutulan Kadın
        • 1971 - Mualla.
        • 1971 - Kerem ile Aslı1971 - Kara Gün
        • 1971 - Azrailin Beş
        • 1970 - Mechul Kadın
        • 1970 - Kara Gözlüm
        • 1970 - Dağların Kartalı.

        Diziler:

        • 1995 - Savcı
        • 1998 - Marziye
        • 2001 - Derman Bey
        • 2002 - Kumsaldaki İzler
        • 2002 - Kırık Ayna
        • 2004 - Bütün Çocuklarım
        • 2006 - Azap Yolu
        • 2006 - İyi ki Varsın
        • 2007 - Kuzey Rüzgarı
        • 2008 - Kardelen
        • 2008 - İpsiz Recep
        • 2011 - İzmir Çetesi
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