Kadir İnanır kimdir, kaç yaşında? Kadir İnanır'ın hayatı ve biyografisi

İlköğrenim yıllarında ilkokul gösterilerinde sahne alarak performansını sergilemiş ve bu alanda ilgi çekmiştir. İstanbul'a geldikten sonra, yatılı olarak okuduğu Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine devam etmemiş, ancak yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun olmuştur. Peki, Kadir İnanır kimdir? Kadir İnanır kaç yaşında?

Oyunculuk kariyerine foto-romanlarda başlayan Ordulu Kadir İnanır, kısa sürede sinema dünyasına adım atmıştır. İlk olarak "Son Yedi Adım Sonra" filmiyle sinemaseverlerle buluşmuş ve hızla tanınmaya başlamıştır. Ardından birçok başarılı yapımda rol almış ve Türk sinemasının önemli isimleri arasına girmiştir. Özellikle "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Yılanların Öcü", "Tatar Ramazan", "Bodrum Hakimi" ve "Med Cezir Manzaraları" gibi filmlerdeki performanslarıyla dikkat çekmiş ve birçok ödül kazanmıştır.

REKLAM Kadir İnanır, sinema kariyerindeki başarılarıyla sınırlı kalmamış, aynı zamanda televizyon dizilerinde de başarılı performanslar sergilemiştir. Toplamda 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol almıştır. En uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım olmuştur. Peki, Kadir İnanır kaç yaşında? İşte Kadir İnanır hayatı… Kadir İnanır Hayatı Oyunculuğunun yanı sıra sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilenen 74 yaşındaki Kadir İnanır, Türk toplumunun farklı alanlarına da dokunmuştur. Reklam filmlerinde de yer almış ve popülerliğini daha da artırmıştır. Ancak kariyeri boyunca bir davadan dolayı taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve mahkemece suçlu bulunmuştur. Bu dava, kariyerinin önemli bir dönemecini oluşturmuştur.