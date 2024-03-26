Hakan Peker kimdir, kaç yaşında? Hakan Peker’in hayatı ve biyografisi

Nisan 1989'da müzik kariyerine adım atan Hakan Peker, ilk albümü olan "Bir Efsane" ile büyük bir çıkış yapmıştır. Albümün adını taşıyan çıkış şarkısı büyük bir hit olmuş ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. 1990 yılında ise "Camdan Cama" adlı ikinci albümünü çıkarmış ve bu albümle müzik dünyasında istediği başarıya ve üne kavuşmuştur.

Hakan Peker'in özel hayatı da müzik kariyeri kadar renkli ve dikkat çekicidir. 1986 yılında ikinci evliliğini yapmış ancak 1990 yılında bu evlilik sona ermiştir. Sanatçının bu evlilikten Burak Peker adında bir oğlu bulunmaktadır. Ayrıca, 16 Kasım 2015 tarihinde torunu Hakan Peker dünyaya gelmiş ve Hakan Peker dede olmuştur. Özellikle genç görünümüyle dikkat çeken Hakan Peker'in ağabeyi Zafer Peker de bir dönem şarkıcılık yapmıştır. Hakan Peker ayrıca bir dönem POPSAV Başkanlığı yapmıştır, bu görevi sırasında müzik sektöründeki etkisi ve liderliğiyle tanınmıştır. Peki, Hakan Peker nereli? İşte Hakan Peker hayatı…

REKLAM Hakan Peker Hayatı Müzik kariyerinde Türk pop müziğinin yanı sıra Türk Sanat Müziği eserlerini de seslendiren Hakan Peker İstanbulludur ve uzun yıllar boyunca müzik dünyasında önemli bir yere sahip olmuştur. 1989 yılında "Bir Efsane" adını taşıyan ilk albümünü çıkartarak müzik piyasasına adım atmış, ardından 1990 yılında "Camdan Cama" albümüyle büyük başarı elde etmiştir. Müzik kariyerinin yanı sıra, abisi Zafer Peker ile birlikte "Peker Müzik" şirketini kuran Hakan Peker, hem kendi albümlerini bu şirketten çıkarmış hem de yeni sanatçıların müziğe kazandırılmasına destek olmuştur. Özellikle Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Peker, birçok albüm yayınlamış ve müzik dünyasındaki etkisini sürdürmüştür.

Evlilik hayatı da dikkat çeken bir diğer yönüdür. İlk evliliğinden Burak Peker adında bir oğlu olan sanatçı, daha sonra 1986 yılında bir evlilik yapmış ancak 1990 yılında ayrılmıştır. Üçüncü evliliğini 9 Haziran 2012 tarihinde menajer Arzu Öztoprak ile yapmış ve 2018 yılında boşanmıştır. Şu anda yazar Hande Ertekin ile birliktedir. Ayrıca, Hakan Peker'in siyasi hayata da ilgisi bulunmaktadır. 10 Ekim 2023 tarihinde İYİ Parti üyesi olan Peker, 2024 seçimleri için Safranbolu belediye başkan adayı olmuştur.

1981 yılında Türkiye Dans Yarışması'nda birinci olarak dikkatleri üzerine çekti. Bu başarının ardından TRT'nin eğlence programlarında ve çeşitli konser organizasyonlarında yer aldı. Ancak Hakan Peker, dans yeteneğini şarkıcılıkla birleştirmek istiyordu ve bu doğrultuda Türk Sanat Müziği ve Halk Müziği dinlemesine rağmen pop müzik tarzını tercih etti. 1989 yılında ilk albümü olan "Bir Efsane"yi piyasaya sürdü ve albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı büyük bir hit oldu. Ardından 1990 yılında "Camdan Cama" albümüyle büyük bir başarı elde etti. Bu başarıların ardından kendi prodüksiyon şirketini kurarak hem kendi albümlerini çıkardı hem de yeni yeteneklerin müzik dünyasına adım atmalarını sağladı.

Hakan Peker'in desteğiyle Burak Kut, Zafer Peker, Özlem Tekin, Ali Güven ve Erhan Güleryüz gibi birçok sanatçı kariyerlerine başladı. Kendi şirketinden çıkardığı "Hey Corç" ve "Amma ve Lakin" gibi albümlerle kariyerini sağlamlaştırdı. 1995 yılında "Ateşini Yolla" albümüyle birlikte şarkıların kliplerinin yönetmenliğini de üstlendi. 1998'de "Dünden Bugüne Hakan Peker" adlı nostalji albümüyle önceki hitlerini yeniden dinleyicilerle buluşturdu. "İllaki" albümüyle 2000 yılının en çok satan albümü unvanını aldı. 2001'de Türk Sanat Müziği şarkılarından oluşan "Canım İstedi" albümünü piyasaya sürdü ve müzikal çeşitliliğini gösterdi. Ardından "Aşk Bana Lazım", "Taş Gibi", "Yak Beni" ve "Gece Gözlüm" gibi çalışmalarıyla müzik kariyerini sürdürdü.