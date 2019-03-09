Kadir İnanır, Timur Acar, Vahide Perçin ve Erdal Beşikçioğlu sahnede!

Mardinli bir ailenin acıklı serüveni Kapı 12 Nisan’da vizyona giriyor.

25 yıl önce Berlin’e taşınan aile, beklenmedik büyük bir haberin ardından Mardin’in yolunu tutuyor. İşte belki de yıllardır tüm aileyi kemiren soru işaretleri, bu apansız yolculukla cevaplanmaya başlıyor.

BİR AİLEYİ YAKAN 25 YILLIK ACININ HİKAYESİ

Bir aileyi yakan 25 yıllık acının yolculuğu yüreklere dokunacak. Güçlü kadrosuyla, ustaları bir araya getiren ‘Kapı’nın afişi de sinemaseverler ile buluştu.

Başrollerini Kadir İnanır (Yakup) , Vahide Perçin (Şemsa),Timur Acar (Remzi),Aybüke Pusat (Nardin) ve Erdal Beşikçioğlu’nun (Efrem) üstlendiği film Mezopotamya’nın kalbinden, 2019’ün Türkiyesi’ne uzanacak. ‘Kapı’ 12 Nisan’da sinemalarda.