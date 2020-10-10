Kadir Savun anılıyor

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Kadir Savun, 1926'da Erzincan'da dünyaya geldi. Emniyet mensubu olan babasının tayini nedeniyle küçük yaşta İstanbul'a gelerek sinemaya ilk adımını 8 yaşında attı. Muhsin Ertuğrul'un yazıp yönettiği 'Bir Millet Uyanıyor' adlı filmde çocuk oyuncu olarak rol alan Savun, daha sonra 1938'de İpek Film Stüdyosu'nda film yıkama kısmında işe başladı.

Kadir Savun, hem okuyup hem çalışırken, setlerde kamera asistanlığının yanı sıra ışık ve dekor gibi farklı alanlarda görevler aldı. Faruk Kenç'in yönettiği 1949 yapımı 'Üvey Baba'da jandarma astsubay rolüyle Savun'un oyunculuk kariyeri başladı. Canlandırdığı gururlu, güvenilir, babacan, şefkatli, merhametli, sadık, vefalı, özü sözü bir, iyi yürekli karakterlerle Türk sinemasının ünlü karakter oyuncularından biri olan Kadir Savun, 'İkimize Bir Dünya' ile 'Gecelerin Ötesi' filmlerindeki rolleri nedeniyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödüllerini kazandı.

Suphi Kaner ile birlikte Azim Film çatısı altında yapımcılık da yapan Kadir Savun, 1995'te 69 yaşındayken kanser nedeniyle İstanbul'da vefat etmeden önce "İnsanoğlu çok şey ister. Bizim sinema doyumsuzdur, daha çok şeyler yapmak isteriz" demişti. Cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılınan Savun, Feriköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, vefatının yıldönümünde yaptığı paylaşımla Kadir Savun'u andı.