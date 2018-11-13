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Kadroda en istikrarlı Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 12 haftalık bölümünde 16 takımdan 25 futbolcu tüm maçlarda 90 dakika forma giyerek, istikrarlı bir performans ortaya koydu. Ligin geride kalan bölümünde 411 futbolcu görev alırken, sadece 25 futbolcu maçların tamamında sahada kaldı

13 Kasım 2018 Salı, 11:34 | Güncelleme: AA

Akhisarspor'dan Fatih Öztürk, Antalyaspor'dan Ruud Boffin ve Diego Angelo, Atiker Konyaspor'dan Nejc Skubic, Serkan Kırıntılı ve Uğur Demirok, Aytemiz Alanyaspor'dan Fabrice Nsakala, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Leo Schwechlen, Bursaspor'dan Barış Yardımcı ve Ertuğrul Ersoy, Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan, Demir Grup Sivasspor'dan Hakan Arslan, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'den Roman Neustaedter, Göztepe'den Titi, Kasımpaşa'dan Diagne Mbaye, Strahil Popov, Ramazan Köse ve Veysel Sarı, Kayserispor'dan Umut Bulut, Medipol Başakşehir'den Alexandru Epureanu ve Mert Günok, MKE Ankaragücü'den Erdem Özgenç ve Ricardo Faty ile Trabzonspor'dan Onur Kıvrak şu ana kadar yapılan maçların tamamında 90 dakika görev aldı.

Süper Lig'de tüm maçlarda doksanar dakika forma giyen 25 futbolcunun 7'si kaleciler oldu. Ligde Galatasaray ve Beşiktaş'tan hiçbir futbolcu, geride kalan 12 maçın tamamında sahada kalamadı.

EN İSTİKRARLISI KASIMPAŞA 

Süper Lig'de bu sezonki başarılı performansıyla üst sıralarda yer alan Kasımpaşa, kadrodaki istikrarıyla da dikkati çekiyor. Lacivert-beyazlı takım, ligin geride kalan bölümünde sadece 20 futbolcu ile mücadele etti.

Kasımpaşa'yı bu alanda 21'er futbolcuyla lig lideri Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor takip etti.

EN FAZLA BURSASPOR OYNATTI 

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en fazla futbolcuyu Bursaspor oynattı. Bursaspor'da ligin geride kalan bölümünde 27 futbolcu forma şansı buldu. Fenerbahçe bu alanda 26 futbolcuyla ikinci sırada yer alırken, Galatasaray ve Beşiktaş'ta da şu ana kadar 25'er oyuncu sahaya çıktı.

Antalyaspor, Göztepe, MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor'da 24'er, Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Trabzonspor ise 22'şer futbolcu ise sahada yer aldı.

Öte yandan transfer döneminde takım değiştiren Emre Akbaba, Ömer Bayram, Harun Tekin ve Kubilay Kanatsızkuş, ligde iki farklı ekipte top koşturdu.

LİGİN VAZGEÇİLMEZLERİ 

Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar tüm maçlarda doksanar dakika forma giyen futbolcular şunlar:

Futbolcu Takım
Fatih Öztürk Akhisarspor
Ruud Boffin Antalyaspor
Diego Angelo Antalyaspor
Nejc Skubic Atiker Konyaspor
Serkan Kırıntılı Atiker Konyaspor
Uğur Demirok Atiker Konyaspor
Fabrice Nsakala Aytemiz Alanyaspor
Leo Schwechlen Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Barış Yardımcı Bursaspor
Ertuğrul Ersoy Bursaspor
Gökhan Akkan Çaykur Rizespor
Hakan Arslan Demir Grup Sivasspor
Sadık Çiftpınar Evkur Yeni Malatyaspor
Roman Neustaedter Fenerbahçe
Titi Göztepe
Diagne Mbaye Kasımpaşa
Strahil Popov Kasımpaşa
Ramazan Köse Kasımpaşa
Veysel Sarı Kasımpaşa
Umut Bulut Kayserispor
Alexandru Epureanu Medipol Başakşehir
Mert Günok Medipol Başakşehir
Erdem Özgenç MKE Ankaragücü
Ricardo Faty MKE Ankaragücü
Onur Kıvrak Trabzonspor

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