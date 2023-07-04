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Kaf Suresi okunuşu: Kaf Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Kaf Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 45 ayettir. Sure, adını başındaki “Kaf ” harfinden almıştır. Surede başlıca İslam inancının temel esasları çerçevesinde, Allah’ın birliğinin delilleri, Peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve geçmişteki inkarcı milletlerin başlarına gelen felaketler, uğradıkları azaplar konu edilmektedir. Kaf Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

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  • Kaf Suresi Okunuşu ve Anlamı: Kaf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Kaf Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Kaf Suresi, Kur'an'ın 50. suresidir. Sure, 45 ayetten oluşur. Sure ismini ilk ayetin başındaki Kaf harfinden alır. Sure mistik tefsirlerde Kafdağı ile bağlantılanır. Kaf rivayetlere göre Dünyayı çevreleyen yeşil zümrütten bir dağın adıdır ve sureye başlarken Allah bu dağın adına ve Kur’an üzerine yemin etmektedir. Kaf Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Kaf Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...
  • Kaf Suresi Okunuşu ve Anlamı: Kaf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Kaf Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim.

    1.Kaf vel kur'anil mecid

    2.Bel acibu en caehum munzirum minhum fe kalel kafirune haza şey'un acib

    3.E iza mitna ve kunna turaba zalike rac'um beıyd

    4.Kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve ındena kitabun hafıyz

    5.Bel kezzebu bil hakkı lemma caehum fe hum fi emrim meric

    6.E fe lem yenzuru iles semai fevkahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furuc

    7.Vel erda medednaha ve elkayna fiha ravasiye ve embetna fiha min kulli zevcim behic

    8.Tebsıratev ve zikra li kulli abdim munib

    9.Ve nezzelna mines semai maem mubaraken fe embetna bihi cennativ ve habbel hasıyd

    10.Ven nahle basikatil leha tal'un nedıyd

    11.Rizkal lil ıbadi ve ahyeyna bihi beldetem meyta kezalikel huruc

    12.Kezzebet kablehum kavmu nuhıv ve ashabur rassi ve semud

    13.Ve aduv ve fir'avnu ve ıhvanu lut

    14.Ve ashahub eyketi ve kavmu tubba kulun kezzeber rusule fe hakka veıyd

    15.E fe ayına bil halkıl evvel bel hum fi lebsim min halkın cedid

    16.Ve le kad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid

    17.İz yetelekkal mutelekkıyani anil yemini ve aniş şimali kaıyd

    18.Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakıybun atid

    19.Ve caet sekratul mevti bil hakk zalike ma kunte minhu tehıyd

    20.Ve nufiha fis sur zalike yevmul veıyd

    21.Ve caet kullu nefsim meaha saikuv ve şehid

    22.Le kad kunte fi ğafletim min haza fe keşefna anke ğıtaeke fe besarukel yevme hadid

    23.Ve kale karinuhu haza ma ledeyye atid

    24.Elkıya gı cehenneme kulle keffarin anid

    25.Mennaıl lil hayri mu'teim murib

    26.Ellezi ceale meallahi ilahen ahar fe elkiyahu fil azabiş şedid

    27.Kale karinuhu rabbena ma atğaytuhu ve lakin kane fi dalalim beıyd

    28.Kale la tahtesımu ledeyye ve kad kaddemtu ileykum bil veıyd

    29.Ma yubeddelul kavlu ledeyye ve ma enen bi zallamil lil abid

    30.Yevme nekulu li cehenneme helimtele'ti ve tekulu hel mim mezid

    31.Ve uzlifetil cennetu lil muttekıyne ğayra beıyd

    32.Haza ma tuadune li kulli evvabin hafıyz

    33.Men haşiyer rahmane bil ğaybi ve cae bi kalbim munib

    34.Udhuluha bi selam zalike yevmul hulud

    35.Lehum ma yeşaune fiha ve ledeyna mezid

    36.Ve kem ehlekna kablehum min karnin hum eşeddu minhum batşen fe nekkabu fil bilad hel mim mehıys

    37.İnne fi zalike le zikra li men kane lehu kalbun ev elkas sem'a ve huve şehid

    38.Ve le kad halaknes semavati vel erda ve ma beynehuma fi sitteti eyyamiv ve ma messena mil luğub

    39.Fasbr ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kablel ğurub

    40.Ve minel leyli fe sebbıhhu ve edbaras sucud

    41.Vestemı'yevme yunadil munadi mim mekanin karib

    42.Yevme yesmeunes sayhate bil hakk zalike yevmul huruc

    43.İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel mesıyr

    44.Yevme teşekkalul erdu anhum siraa zalike haşrun aleyna yesir

    45.Nahnu a'lemu bi ma yekulune ve ma ente aleyhim bi cebbarin fe zekkir bil kur'ani mey yehafu veıyd
  • Kaf Suresi Okunuşu ve Anlamı: Kaf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Kaf Suresi Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

    1, 2.Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun ki kafirler, aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: "Bu tuhaf bir şeydir!"

    3."Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirilecekmişiz)? Bu, akla uzak (imkansız) bir dönüştür!"

    4.Şüphesiz biz, toprağın; onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda (o bilgileri) koruyan bir kitap vardır.

    5.Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar kararsız bir haldedirler.

    6.Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık! Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur.

    7.Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik.

    8.Bütün bunlar, içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir.

    9, 10, 11.Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.

    12, 13, 14.Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud kavmi, Ad ve Firavun, Lut'un kardeşleri, Eykeliler, Tübba'ın2 kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti.

    15.İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler.

    16.Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.

    17.Üstelik, biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de (onun yaptıklarını) alıp kaydetmektedir.

    18.İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın.

    19.Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona, "İşte bu, senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir" denir.

    20.(İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için) Sur'a üfürülecek. İşte bu, tehdidin gerçekleşeceği gündür.

    21.Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici (melek) ile gelir.

    22.(Ona) "Andolsun ki sen bundan gaflette idin. Şimdi gaflet perdeni açtık; artık bugün gözün keskindir" (denir.)

    23.Beraberindeki (melek) şöyle der: "İşte bu yanımdaki hazır."

    24, 25.(Allah şöyle der:) "Atın cehenneme, (hakka karşı) inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kafiri!"

    26."Allah ile beraber, başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine!"

    27.Arkadaşı (olan şeytan) der ki: "Ey Rabbimiz! Onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklık içinde idi."

    28.Allah şöyle der: "Benim huzurumda çekişmeyin. Çünkü ben bu (konudaki) uyarıyı size önceden yaptım."

    29."Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim."

    30.O gün Cehenneme, "Doldun mu?" deriz. O da, "daha var mı?" der.

    31.Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak.

    32, 33.Onlara şöyle denir:) "İşte bu, size (dünyada) vaad edilmekte olan şeydir. O, her tövbe eden, onun emrini gözeten için, görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve O'na yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler içindir."

    34."Oraya esenlikle girin. İşte bu, ebedilik günüdür."

    35.Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır.

    36.Biz onlardan önce, kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var?

    37.Şüphesiz bunda, aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır.

    38.Andolsun, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde (altı evrede) yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı.

    39.O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ederek tespih et.

    40.Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tespih et.

    41.(Ey Muhammed!) Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün, (o sese) kulak ver.

    42.O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu, (kabirlerden) çıkış günüdür.

    43.Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir.

    44.O gün yer, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, (hesap için) bir toplamadır, bize göre kolaydır.

    45.Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen, benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver.
  • Kaf Suresi Okunuşu ve Anlamı: Kaf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Kaf Suresi Konusu

    Sure Kur’an-ı Kerim’in önemine dikkat çektikten sonra, Mekke döneminde iman konularına ağırlık verildiği için öldükten sonra hesap vermek ve dünyada elde edilen sonuca göre muamele görmek üzere dirilme olayını açıklamakta, buna Allah’ın ilim ve kudretinin yeterli olduğuna dair kanıtlar getirmekte, geçmiş zamanlarda peygamberlerine inanmayan toplulukların acı sonlarına ait bilgiler vermekte, Hz. Peygamber’i ve ashabını sabır ve ibadete teşvik etmekte, baş kısmında olduğu gibi yine Kur’an’ın bilgilendirme ve uyarma işlevine dikkat çekerek son bulmaktadır.

    Kaf Suresi Nuzül

    Mürselat suresinden sonra ve Beled’den önce Mekke’de nazil olmuştur. Allah’ın gökleri ve yeri altı günde yarattığı, yorulduğu için de yedinci gün dinlendiği şeklindeki yahudi inancını reddeden 38. ayetin Medine’de indiğine dair bir rivayet vardır. Bu rivayet, Mekke döneminde halkın böyle bir bilgiye sahip bulunmadıkları için onu reddeden bir ayetin gelmesinin de uzak ihtimal olduğu düşüncesine dayanmaktadır. İbn Aşur’un da haklı olarak ifade ettiği gibi, bu gerekçe 38. ayetin Medine’de geldiğini göstermez; çünkü Mekkeliler’in çevreyle kültürel ilişkileri vardı, bu bilgiyi Medine civarındaki yahudilerden öğrenmiş olabilirlerdi; ayrıca Allah Teala her şeyi biliyordu ve gerekli gördüğü için bu inancı reddeden bir ayet gönderebilirdi (XVI, 274).
  • Kaf Suresi Okunuşu ve Anlamı: Kaf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Kaf Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    Hz. Peygamber’in Kur’an (vahiy) yoluyla alıp tebliğ ettiği inanç esasları içinde en önemlileri; bir tek Allah’a kulluk (tevhid), peygamberliğe iman (nübüvvet), öldükten sonra dirilmeye ve ondan sonraki ebedi hayata (ahiret) inanmaktadır. Müşriklerin yeniden dirilişi inkar etmeleri üzerine onları ikna etmek maksadıyla Allah’ın ilmine, kudretine dikkat çekilmekte; insanlar ilk yaratılış ile çevrelerinde olup bitenlere, içinde yüzdükleri nimetlere bakarak yeniden yaratma ve diriltmenin mümkün olduğu konusunda düşünmeye teşvik edilmektedir. Müşriklerin hep tekrarladıkları bir şüpheleri vardır: “Çürüyüp dağılmış, başka maddelere dönüşmüş bedene can vermek nasıl mümkün olabilir?” Kur’an’ın bu şüpheye karşı ileri sürdüğü delilin iki önemli unsuru vardır: 1. Her şeyi yok iken var eden Allah yeniden var etmeye elbette kadirdir. 2. Ölen insanda neyin kaldığını, neyin eksildiğini, nelerin başka maddelere dönüştüğünü Allah eksiksiz olarak bilmektedir; bunların benzerini yaratmak ve ruhu bu bedene iade etmek O’nun için zor değildir.

    774 yılında (1372) vefat eden tarihçi ve tefsirci İbn Kesir 1. ayetin tefsirinde “Kaf”ı açıklarken, gelenekte ilim, tenkit ve aklın ne ölçülerde kullanıldığını gösteren şu önemli tesbit ve görüşleri ortaya koymuştur: “Eskilerden (selef) bazıları –Arap alfabesinden bir harf olan– Kaf’ın bir dağ olduğunu ve bütün dünyayı kuşattığını... ifade etmişlerdir. Sanırım bu da, Ehl-i kitap’tan bazı şeylerin alınıp nakledilebileceği görüşüne dayalı olarak İsrailoğulları’ndan (İsrailiyat’tan) alınmıştır. Bana göre bu gibi sözler, onların zındıkları tarafından, insanların din konusundaki bilgi ve inançlarını bozmak için uydurulmuştur. Bizim ümmetimizde bile bu kadar büyük din alimleri, önderleri, hadis uzmanları bulunduğu ve aradan da fazla zaman geçmediği halde Peygamberimiz adına hadis uydurulduğuna göre –peygamberlerinden sonra bu kadar zamanın gelip geçtiği, alimlerinin kitabı tahrif ettiği ve fasıklığa saptığı bilinen– İsrailoğulları’nda bu gibi hurafelerin uydurulup yayılması tabiidir. İsrailoğulları’ndan bazı şeylerin nakledilebileceğini söyleyen rivayet, aklın caiz gördüğü haber ve bilgilerle sınırlıdır. Akıl yönünden imkansız ve asılsız olduğu açık olan, yalan olduğu konusunda kuvvetli kanaat bulunan hurafeler bu cevaz (nakledilmesi caiz görülen haberler ve bilgiler) sınırı içine girmez” (VI, 395).
  • Kaf Suresi Okunuşu ve Anlamı: Kaf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Kaf Suresi Fazileti

    Sahabe döneminden beri Kur’an’ı düzenli ve devamlı okuyan müslümanlar, günlük okunacak bölümleri, surelerin uzunluklarını göz önüne alarak ayırmışlar, bu ayırmaya tahzib, her bölüme de hizb demişlerdir. İlk bölüm üç suredir: Bakara, Al-i İmran ve Nisa. İkinci bölüm beş suredir: Maide, En‘am, A‘raf, Enfal, Tevbe (Berae). Üçüncü bölüm yedi suredir: Yunus, Hud, Yusuf, Ra‘d, İbrahim, Hicr, Nahl. Dör­düncü bölüm dokuz suredir: İsra, Kehf, Meryem, Taha, Enbiya, Hac, Mü’minun, Nur, Furkan. Beşinci bölüm on bir suredir: Şuara, Neml, Kasas, Ankebut, Rum, Lokman, Secde, Ahzab, Sebe’, Fatır, Yasin. Altıncı bölüm 13 suredir: Saffat, Sad, Zümer, Mü’min (Gafir), Fussılet, Şura, Zuhruf, Duhan, Casiye, Ahkaf, Muhammed, Fetih, Hucurat. Bundan sonraki bölümlerin genel adı “mufassal”dır; bunların uzun olanları (tıval) Kaf suresiyle, orta uzunlukta (evsat) olanları Abese suresiyle, kısa (kısar) olanları ise Duha suresiyle başlamaktadır. Mufassal genel bölümünün başında Hucurat mı yoksa Kaf mı bulunduğu konusunda görüş ayrılığı bulunmakla beraber çoğunluk Kaf suresini mufassal bölümünün ilk suresi olarak kabul etmişlerdir (İbn Kesir, VII, 370-371; İbn Aşur, XXVI, 214).

    Kaf suresini, Hz. Peygamber’in cuma hutbesinde, kurban ve ramazan bayramlarında, sabah namazının farzında sık sık okuduğuna dair sağlam rivayetler vardır (Müslim, “Salat”, 165-171).
  • Kaf Suresi Okunuşu ve Anlamı: Kaf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Kaf Suresi Kaç Ayet?

    Kaf Suresi 45 ayetten oluşmaktadır.

    Kaf Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

    Kaf Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 517. Sayfada başlayıp 519. Sayfada biter ve 26. Cüzde yer alır.

    Kaf Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Kaf suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

    Keza, başörtüsü olmadan da Kaf suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.

    Kaf Suresi Adetliyken Okunur Mu?

    Kaf suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.
  • Kaf Suresi Okunuşu ve Anlamı: Kaf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER  

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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