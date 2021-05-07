Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Başta işletmeciler olmak üzere kamuoyunun genelinde bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Gözler tam kapanmanın biteceği 17 Mayıs tarihine çevrildi. Peki, 17 Mayıs'ta kafe ve restoranlar açılacak mı? İşte merak edilen detaylar...

KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs'a kadar devam edecek sınırlama tedbirlerinin hangi takvimle kaldırılacağı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarla belirlenecek.

Konuyla ilgili alınacak yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterdiği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesi durumunda kafelerin açılması bekleniyor.