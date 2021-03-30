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Kafeler ve restoranlar kapandı mı? Restoranlar ve kafelerin çalışma saatleri

Türkiye'de yeni vaka sayılarındaki artışla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından restoranlar ve kafeler hakkında alınan yeni kararlar açıklandı. Peki Kafeler ve restoranlar kapandı mı? Restoranlar ve kafelerin çalışma saatleri...

Kafeler ve restoranlar kapandı mı? Restoranlar ve kafelerin çalışma saatleri

Mart ayında yurt genelinde başlayan normalleşme sonucu restoranlar ve kafeler açılmıştı. Korona vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle restoranların yeniden kapanıp kapanmayacağı araştırılıyor. Peki Kafeler ve restoranlar kapandı mı? İşte Restoranlar ve kafelerin çalışma saatleri

RESTORANLAR VE KAFELER KAPANDI MI?

Erdoğan:"Vaka, hasta ve ölüm sayılarını insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden hızlı düşüremezsek küresel normalleşmenin gerisinde kalırız. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek"

RESTORANLAR VE KAFELER RAMAZAN AYINDA AÇIK MI?

Erdoğan: "Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır."

RESTORANLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecek. Bu çerçevede Ankara, İstanbul ve İzmir'de bu işletmelerin tamamı belirlenen kurallar doğrultusunda faaliyetlerini sürdürebilecek.

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