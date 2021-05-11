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Kağıt Ev 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kağıt Ev 4. son bölüm

Kağıt Ev dizisinin 4. bölümü Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ve Tuvana Türkay'ın yer aldığı Kağıt Ev dizisinin son bölümünde; Cihan ve Aylin, yaptıkları her hamle ile baş edilmesi imkansız çıkmazlara düşerler. Kağıt Ev 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kağıt Ev 4. son bölüm

Kağıt Ev 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kağıt Ev 4. son bölüm

Kağıt Ev dizisinin 4. bölümünde; İnci’nin cansız bedenini bahçedeki bostandan çıkarıp, intihar süsü verebilecekleri bir yere taşırken kaza geçiren Cihan ve Aylin; bu tehlikleli hamlelerini hem kızları Cemre hem de oğulları Mert için yapmaktadırlar. Kağıt Ev 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kağıt Ev 4. son bölüm

KAĞIT EV 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kağıt Ev dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KAĞIT EV 4. SON BÖLÜM

Azra, programında bulduğu sürpriz konukla okların Mert’in üzerine çevrilmesine neden olur.

Annesini ve doğmamış kardeşini vahşice öldüren babasının hayatına tekrar girmesi Aylin'in en büyük kabusuyken; Cemre’nin durumu kabuslarını gerçeğe mi dönüştürüyor? Cemre’nin katil geni araştırmasının sonucu ne olacak? Cemre’nin tedavisi mümkün mü?

Cihan, Aylin’in babasıyla ilgili gerçeği nasıl öğrenecek? Cezaevinden Fırtına ailesinin hayatını dahil olan Remzi’nin Cihan Fırtına’ya hazırladığı sürpriz, karı kocanın ilişkisini nasıl değiştirecek?

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