Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Kağıttan Hayatlar filmi konusu nedir? Kağıttan Hayatlar filmi oyuncuları kimler?

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni filmi Kağıttan Hayatlar, Netflix ekranlarında izleyiciyle buluştu. Filmi henüz izlemeyen vatandaşlar ise Kağıttan Hayatlar filmi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir sorularının cevaplarını arıyor. İşte filmle ilgili tüm bilgiler...

Kağıttan Hayatlar filmi konusu nedir? Kağıttan Hayatlar filmi oyuncuları kimler?

Kağıttan Hayatlar filmi izleyici karşısına çıktı. Filmin konusu, oyuncu kadrosu ve yönetmeni ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

KAĞITTAN HAYATLAR KONUSU NE?

Genç bir adam olan Mehmet, kağıt toplayarak geçimini sağlar. Onun bu hayattaki en büyük destekçisi ise Tahsin Baba'dır. Mehmet'in yaşamı, Ali adında 8 yaşındaki bir çocuğun hayatına girmesiyle bambaşka bir hal alır. Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışan Mehmet, bu sırada küçük çocukla arasında farklı bir bağ kurar.Kağıttan Hayatlar filmi konusu ne? Kağıttan Hayatlar oyuncuları kimler? Kağıttan Hayatlar nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİ OYUNCULARI

Çağatay Ulusoy
Emir Ali Doğru
Ersin Arıcı
Turgay Tanülkü
Selen Öztürk

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yönetmen koltuğunda Can Ulkay'ın oturduğu, senaryosu Ercan Mehmet Erdem'e ait olan ve OGM Pictures tarafından hayata geçirilen Kağıttan Hayatlar filmi, 12 Mart 2021 tarihinde tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix platformunda izleyenleriyle buluşacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Savaşçı ne zaman başlıyor, ilk bölüm tarihi açıklandı mı? - Savaşçı dizisi yeni oyuncular kimler?
TELEVİZYONSavaşçı ne zaman başlıyor?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları kim? ÇGHB 2 isimleri ne? ÇGHB 2 oyuncu kadrosu hepsi
TELEVİZYONÇok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları
Kefaret oyuncuları yaşları kaç, isimleri ne? Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlandı? İşte Kefaret oyuncu kadrosu
TELEVİZYONKefaret oyuncuları kimler?
Menajerimi Ara oyuncuları kim? Menajerimi Ara oyuncu kadrosu
TELEVİZYONMenajerimi Ara oyuncuları kim?
Hercai oyuncuları tam kadro: Hercai oyuncuları kim? Hercai nerede çekiliyor?
TELEVİZYONHercai dizisi oyuncuları kimler?
Arıza oyuncuları kimler? Arıza dizisi oyuncuları isimleri ne? İşte oyuncu kadrosu
TELEVİZYONArıza dizisi oyuncuları kimlerdir?
Teşkilat dizisi oyuncuları kimler? Teşkilat dizisi konusu nedir? Teşkilat dizisi hakkında
TELEVİZYONTeşkilat dizisi oyuncuları kimler?
Pardon filmi oyuncuları kimler? Pardon filmi konusu nedir? Pardon nerede çekildi?
TELEVİZYONPardon filmi oyuncuları kimler?
TV Yayın akışı 14 Mart 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 14 Mart 2021
Survivor birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı birleşme partisi tarihini açıkladı!
TELEVİZYONSurvivor birleşme partisi tarihi belli oldu!