Kahire'de bir trenin istasyona çarpmasıyla çıkan yangında en az 20 kişi öldü

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Mısır'ın başkenti Kahire'de bir lokomotifin tren istasyonuna çarpması sonucu yangın çıktı. Mısırlı yetkililer, en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Demiryolları yetkilileri trenin kentin merkezindeki Ramses istasyonunun beton tampona girdiğini ve patlama olduğunu söyledi.
Mısır devlet gazetesi, trenin yakıt tankının patladığını öne sürdü. Güvenlik kaynakları lokomotifin kasten platforma çarptığına ilişkin herhangi bir bulgu olmadığını duyurdu.
Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli ise, olay yerinde yaptığı açıklamada, kazanın soruşturulacağını söyledi.
Reuters'a konuşan görgü tanığı Mina Gali, çarpışma sonrası insanlar kaçışmaya başladığını ancak aniden patlama olduğunu söyledi.
Gali, "Yerde yatan yanmış en az 9 ceset gördüm" dedi.
Bölgenin en eski ve büyük raylı sistemine sahip ülkesi Mısır'da ölümlü tren kazaları yaygın.
Ağustos 2017'de liman kenti İskenderiye yakınlarında iki yolcu treni çarpışmış, 43 kişi yaşamını yitirirken 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.
Ülkedeki en büyük ölümcül tren kazası ise 2002'de yaşandı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu taşıyan bir trende yangın çıkması sonucu en az 370 kişi öldü.
Mısırlılar, yetkilileri uzun süredir tren raylarında en basit güvenlik standartlarını dahi sağlayamamakla suçluyor.
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