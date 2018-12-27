Karar çıktı

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Olay, geçen yıl 4 Temmuz tarihinde Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'nde meydana geldi. Yunus Şener, otomobiliyle giderken silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden vurulan Şener'in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, bir iş yerine çarpıp, durdu. Ambulansla Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAHKAHA SESİNDEN YAKALANDILAR
Bölgede araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği caddenin bir arka sokağından kadın kahkaha sesinin geldiğini duydu. Sokağa giden polis, daha önceden poliste 'fuhuş yapmak' suçundan kaydı bulunan Büşra Ç. ve Büşra Y.'nin olduğunu gördü. Polis, 2 kadını davranışlarından şüphelenip, gözaltına aldı. Sorguya alınan Büşra Y., cinayeti sevgilisi Yaşar Urdemir'in işlediğini iddia etti. Büşra Y., ifadesinde daha önceden tanıdığı Yunus Şener'in, kendisinden sürekli para istediğini öne sürerek, şunları söyledi:
"Yunus daha önce de sürekli para istiyordu. Kendisine günlük 50 lira vermem gerektiğini, aksi halde beni çalıştırtmayacağını söylüyordu. Olay akşamı arkadaşım Büşra Ç. ile beni, Ahlak Büro Amirliği ekibindeki polisler gözaltına almıştı. İfademizin ardından hakkımızda yasal işlem başlatılıp serbest bırakıldık. Emniyet Müdürlüğü'nden çıktıktan sonra Yaşar bizi çalıştığımız caddeye bırakıp, gitti. Yunus, yanıma gelerek yine para istedi, tehdit etti. Ben de Yaşar'ı telefonla aradım. 'Gel beni bu adamdan kurtar artık. Canıma tak etti. Sen nasıl sevgilisin' dedim. Yaşar hemen geldi, Yunus'a ateş etti."
OBJEKTİFLERE GÜLDÜ
Polis, Yaşar Urdemir ile olay anında yanında bulunan arkadaşları Fevzi K. ve Nihat H.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2'si kadın, 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Cinayeti azmettirmek ile suçlanan Büşra Y., kameralara gülümseyerek poz verdi. Büşra Ç. adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Yaşar Urdemir, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Büşra C., Fevzi K. ve Nihat H. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.
İKİLİ OYNUYORDU
Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu Yaşar Urdemir ile tutuksuz sanık Büşra Y. katıldı. Tanık olarak dinlenen Büşra Ç., Büşra Y.'nin ikili oynadığını ileri sürerek, "Öldürülen Yunus ile sanık Yaşar'ın arası Büşra yüzünden kötüydü. Olay günü bir tartışmadan dolayı Büşra Y., Yaşar'ı, 'Yunus beni öldürecek, çabuk gel' diye telefonla aradı. Yaşar gelince Yunus'la tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Yaşar arabasına bindi. Yunus da arabasıyla arkasından gitti. Yaşar arabasındaki silahı çıkarıp Yunus'un aracına doğru ateş etti. O sırada Yunus'un otomobili kontrolden çıkıp işyerine çarptı. Büşra sürekli ikili oynuyor, Yunus'u Yaşar'a, Yaşar'ı da Yunus'a şikayet ediyordu" dedi.
25 YIL HAPİS CEZASI
Mahkeme, avukatlarının savunmalarının ardından Yaşar Urdemir'e 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Büşra Y. ise beraat ettirildi.
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