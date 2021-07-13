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Haberler Televizyon Kahraman Babam 7. yeni bölüm fragmanı yayında! Kahraman Babam 6. son bölüm izle
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"Çok mu özlüyorsun babanı?"

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan 10. Ev imzalı "Kahraman Babam"ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Babasının yanına gelemeyeceğini öğrenen Ömrüm'ün gözyaşlarına boğulduğu tanıtımda Yonca, Emre'ye evlenmek istemediğini sert bir şekilde söylüyor. İşte Kahraman Babam 7. yeni bölüm fragmanı ve 6. bölüm özeti...

Kahraman Babam 7. yeni bölüm fragmanı yayında! Kahraman Babam 6. son bölüm izle

Kahraman Babam dizisinin 6. son bölümünde; Yonca'nın itfaiye istasyonuna gelerek Uğur'u sorması dikkat çekerken Emre'nin, Yavuz'dan gizlemek istediği Orhan'ın kim olduğu merak konusu oluyor. Baba-kızın birbirine duyduğu özlem ise izleyenlerin yüreklerine dokunuyor.

KAHRAMAN 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KAHRAMAN BABAM 6. SON BÖLÜM İZLE

KAHRAMAN BABAM'DA NELER OLDU?

Geçtiğimiz bölümde, Yonca’nın Uğur’a destek olduğu sırada ikiliyi gören Emre’nin ne yapacağı merak konusu olmuştu. Kahraman Babam’ın heyecan dolu yeni bölümünde geldiğini Yonca’ya haber vermeden gizlice yanlarından ayrılan Emre, Uğur hakkında bilgiler aldı. Bu olay küplere binen Emre’nin takındığı maskelerin de bir bir düşmesini sağladı. Uğur Eser’i araştırmasını istediği Şeref’in, onu tanıdığını öğrenen Emre büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ailesiyle birlikte Yavuz’un tanışma yemeğine giden Menekşe, boynundaki kolyenin Gönül’e ait olduğunu öğrendiğinde, büyük bir öfkeyle Furkan’dan hesap sordu. Bu sırada Yavuz, Tolga’ya ikisinin de iyiliğine olduğunu düşündüğü bir iş teklifinde bulundu. Ekspertiz raporlarından kurtulmak için sigorta şirketine Tolga’nın danışmalık yapmasını istedi. Yavuz’un niyetini anlayan Tolga ise bu teklifi geri çevirdi. Babası ile görüştüğünü başından beri Zehra’dan saklayan Ömrüm’ün bu hallerinin faturası Yonca’ya çıktı. Zehra, bir daha karşısına çıkmamasını istediği Yonca’yı sert bir dille uyarırken; Cem de Yonca’nın danışmanlığı için itiraz dilekçesi verdi.

Aralarındaki sorunları konuşma fırsatı yakalayan Menekşe ve İlker barıştı. Menekşe, ilişkisinin daha fazla zarar görmemesi adına işten ayrılmak istediğini Gönül’e söyledi. Herkesi atlatmayı başaran Ömrüm ve Uğur’un birlikte vakit geçirdiği, babasına kavuşan Ömrüm’ün mutluluktan havalara uçtuğu sahneler izleyicilerin yüzlerini gülümsetti. Parmağına sıkışan yüzüğü çıkarması için Uğur’dan yardım isteyen Yonca, farkında olmasa da Uğur’a doğru çekiliyordu. Maddi sıkıntıları gün yüzüne çıkan Tolga’nın borçları ödememesi Ayşe için bardağı taşıran son damla oldu. Tolga’nın krediyi kimin için çektiğini öğrenen Ayşe bir not bırakarak, evi terk etti. Yakaladığı ipuçlarını birbiri ardına çözen ve düşmanlarının içine giren Uğur, sonunda Şeref’ten beklediği teklifi aldı. Şeref, denemek istediği Uğur’a bir tefecinin aracını adres gösterdi. Aracı ateşe veren Uğur’un bundan sonra ne yapacağı merak konusu oldu. Şeref’in Uğur’a, “Aramıza hoş geldin!” dediği final sahnesinde Emre gizlice onları izliyordu. Elinde ise Uğur’un aracı ateşe verdiği görüntüler vardı.

Sema Ergenekon’un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya’nın kaleminin Osman Kaya’nın rejisiyle buluştuğu ‘Kahraman Babam’ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.

Kahraman Babam, heyecan dolu yeni bölümüyle 19 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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