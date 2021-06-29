'Kahraman Babam'da Uğur'a korkunç tuzak! 0:00 / 0:00

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Bir baba kızın yüreklere dokunan hikayesini konu alan ‘Kahraman Babam’ın dün akşam ekrana gelen dördüncü bölümünde Uğur'un Ömrüm'ün okuluna gittiğini öğrenen Zehra, baba kızın görüşmesine engel olmak için tehlikeli bir plan yaptı. Ömrüm'ü okuldan almaya gitmeyen Zehra, küçük kızı Uğur'un almasını bekleyerek Uğur’a tuzak kurdu.

Uğur, Ömrüm'ü okuldan alıp evine götürürken Zehra da yaptığı plan doğrultusunda karakola gitti. Uğur'un Ömrüm'ü kaçırdığını söyleyerek şikayetçi olan Zehra'nın bu hamlesinden sonra neler yaşanacağı şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

İşte o anlar;

KUNDAKLAMA ÇETESİ İŞ BAŞINDA

Uğur'un anlattıklarından sonra kundaklama çetesinin bir üyesi olan Tufan ile görüşmeye giden Yonca, kendini korkunç bir olayın ortasında buldu. Tufan'ın gözlerinin önünde ölmesiyle travma yaşayan Yonca, Uğur ile yüzleşmek için yeniden onun karşısına çıktı. Uğur, Tufan'ın öldürüldüğünü düşünürken Yavuz ve çetesi, Tufan'ın ölümünü örtbas etmek için vakit kaybetmedi. Adli tıp raporunda Tufan'ın ölüm sebebi zehirlenme yerine kalp krizi olarak yazıldı. Uğur, bu duruma inanmazken bulduğu ipuçlarını araştırmaya devam ederek kundaklama çetesinin en tepesindeki isme ulaşmaya bir adım daha yaklaştı.

Herkesin fabrikanın kundaklandığına dair şüphelerinin artmasıyla Yavuz, itfaiye merkezine sürpriz bir ziyaret yaptı. Yavuz'un Cem ve Tolga ile görüşmesi gergin anlara sahne oldu.

Fabrikayı kim yaktı?

İTFAİYE EKİBİNİN TAKDİR TOPLAYAN MÜCADELELERİ

İtfaiye ekibinin hayat kurtarma sahnelerinin damga vurduğu bölümde Uğur, İlker ve Murat'ın hamile bir kadını kurtardığı anlar ekran başındaki izleyicilerin büyük beğenisini kazanırken bir başka yangın olayına da müdahale eden itfaiye ekibi, yaşlı bir amcanın hayatını kurtardı. Evin kundaklandığından şüphelenen Cem ise olayı araştırmaya başladı ve kundakçıları sorguladı. Cem'in kundakçılara verdiği sert mesaj dikkat çekti.

Cem'den kundakçılara sert tehdit;

"Adını Uğur koydum..."

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

‘Kahraman Babam'ın yeni bölümünün hemen ardından beşinci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Baba kızın duygu dolu anlarının polislerin gelmesiyle bölündüğü tanıtımda Ömrüm'ün "Götürmeyin babamı..." sözleri izleyenleri derinden etkiliyor. Zehra'nın planı sonucu Uğur zor durumda kalırken savcının karşısına çıkan Ömrüm'ün söyleyecekleri büyük bir merak konusu oluyor.

Kahraman Babam'ın 5. Bölüm Tanıtımı;

Kahraman Babam, yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!