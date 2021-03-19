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HaberlerGündem3. SayfaKAHRAMAN KÖPEK! Son dakika: Dumanlar her yeri sardı! Sahibini kurtardı!
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Dumanlar her yeri sardı! Sahibini kurtardı!

İstanbul'da, ofis olarak kullanılan 5 katlı binanın üçüncü katında yangın çıktı. Binada kimse olmadığı için yangın fark edilmezken, dumanlar yan binada köpeği ile birlikte yaşayan Ayşen Şahin'in evine doldu. Bu sırada uyuyan Ayşen Şahin'i köpeği Esmoş uyandırarak ölmekten kurtardı

KAHRAMAN KÖPEK! Son dakika: Dumanlar her yeri sardı! Sahibini kurtardı!
Dumanlar her yeri sardı! Sahibini kurtardı!
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DHA

İstanbul Üsküdar'da, bu sabah saat 05.00 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi üzerindeki ofis olarak kullanılan 5 katlı bir binanın üçüncü katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar bütün binaya doldu. Kimsenin fark etmediği yangında, dumanlar yan binaya da sıçradı.

SAÇLARINDAN VE AYAĞINDAN ÇEKTİ

DHA'da yer alan habere göre dumanlar bir anda yan binada köpeği Esmoş ile birlikte yaşayan Ayşen Şahin'in evine dolmaya başladı. Bu sırada uyuyan Ayşen Şahin'i, köpeği Esmoş önce saçlarından ardından ayağından çekerek uyandırmak istedi. Köpeğinin ısrarlı hareketleri sonucu uyanan Şahin, evin içindeki dumanı görünce panik halinde alt kattaki komşusunu uyandırdı.

İTFAİYE VE POLİSE HABER VERİLDİ

Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile pencereden binaya girerek yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"EVİN İÇİ DUMAN İÇİNDEYDİ"

Dumana maruz kalarak boğulmaktan köpeği sayesinde kurtulan Ayşen Şahin, yaşananları, "Uyuyordum, uyandım. Benim canım Esmoşum, bir tane kızım, yan binada yangın olduğunu haber etti bana. Panikten 110'u unuttum. Telaş içinde alt komşumu uyandırdım. Esmoşuma teşekkürler ediyorum, iyi ki varsınız, Esmoşlar çoğaldı. İlk önce saçlarımı çekmeye başladı, sonra ayağımı kapıya getirdi. Hırsız girdi sandım ilk başta, sonra baktım evim duman içinde. Esmoşum haber verdi bana" şeklinde anlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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