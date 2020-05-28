HABERTURK.COM

Yapımı 32 ayda tamamlanan, 1 milyon metrekare üzerinde inşaat alanına ve dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası unvanına sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 21 Mayıs’ta hizmete girdi.

10 bin kişinin çalıştığı hastanede başından itibaren görev alan işçilerden Saim Ormanoğlu, “Bu zor günlerde böylesine önemli eseri ülkemize kazandırdığımız için büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Hastanenin yapımında çalışan işçilerin duygularına tercüman olan Saim Ormanoğlu, “Kahraman sağlık çalışanlarını gördükten sonra, biz de bu süreçte yerimizi almamız gerektiğine inandık. Bugün bu esere gururla bakıyorum. Sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez, biz de çocuğumuz olmuş gibi heyecanlıyız. Diğer ülkeler ne ilaç ne hasta yatağı bulamazken biz böylesine büyük bir hastaneyi tamamladık. Gerçekten de çok önemli, gurur duyduğumuz bir eser ortaya çıktı” dedi.

Sadece inşaat sürecinde yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin, bölgedeki nitelikli istihdama da katkı sağlaması hedefleniyor.

4 bin 200 hizmet personeli sağlık çalışanı ve 3 bin 300 hizmet personeliyle 810 yönetim personelini bünyesinde barındıracak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin, yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı bir tesis olduğu bilgisi verildi.

725 poliklinik odası, 456 yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesi ve 90 ameliyathane masasıyla hizmete giren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin, bölgedeki diğer illerin sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamada da rol oynayacağı kaydedildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!