Ölen köpeğe eziyetin bedeli belli oldu!
Kahramanmaraş'ta, motosikletin arkasına bağlanan can vermiş köpeği yolda sürükleyen kişiye 50 bin TL cezai işlem uygulandı. Trafikten men olduğu öğrenilen motosiklete ise el konuldu
Kahramanmaraş'ta olay, Onikişubat ilçesi Sarıçukur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen M.G., motosikletin arkasına bağladığı ölmüş köpeği yolda sürükledi.
JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI
İHA'daki habere göre o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri üzerine Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
2 KİŞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan çalışmalar sonucu motosiklette bulunan 2 kişi kısa sürede tespit edildi.
50 BİR TL PARA CEZASI KESİLDİ
Valilik tarafından yapılan açıklamada, şüpheli M.G. hakkında hem adli işlem başlatıldığı hem de 50 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
MOTOSİKLETE DE EL KONULDU
Trafikten men olduğu öğrenilen motosiklete ise el konuldu.