

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şunu özellikle ifade etmek istiyorum; Burada benim vatandaşlarımın, benim milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse inanıyorum ki bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi. Bundan sonra da yine gösterecektir. Bütün imkanlarımızı seferber ettik.DHA-Gündem Türkiye-Kahramanmaraş

2023-02-08 13:54:00



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