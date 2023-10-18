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        Kahramanmaraş´a şehit ateşi düştü

        PENÇEKilit Harekatı Operasyonu´nda terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş´in (25) Kahramanmaraş´taki ailesine acı haber verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 18:03 Güncelleme: 18.10.2023 - 18:05
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        Kahramanmaraş´a şehit ateşi düştü
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        PENÇEKilit Harekatı Operasyonu´nda terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş´in (25) Kahramanmaraş´taki ailesine acı haber verildi.

        Merkez Onikişubat ilçesinin Pirireis Mahallesi´nde yaşayan aileye şehadet haberini Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem ile askeri yetkililer verdi. Haberi alan baba Ali ile anne Gülbahar Güneş gözyaşlarına boğulurken, eve ve evin olduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Bekar olan şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş, yarın Saygılı Mahallesi´nde düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

        VALİ ÜNLÜER´DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Öte yandan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de başsağlığı mesajı yayınladı. Ünlüer mesajında şunları kaydetti:

        "Piyade Sözleşmeli Ali Güneş, Pençe Kilit Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temas yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

        2023-10-18 18:02:10

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