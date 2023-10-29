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        TEGV, Cumhuriyet'in 100´üncü yılını depremzede çocuklarla kutladı

        TÜRKİYEEğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Kahramanmaraş´taki Umut Konteyner Kenti´nde düzenlediği etkinlikte Cumhuriyet´in 100´üncü yılını depremzede çocuklarla kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 10:28 Güncelleme: 29.10.2023 - 10:30
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        TEGV, Cumhuriyet'in 100´üncü yılını depremzede çocuklarla kutladı
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        TÜRKİYEEğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Kahramanmaraş´taki Umut Konteyner Kenti´nde düzenlediği etkinlikte Cumhuriyet´in 100´üncü yılını depremzede çocuklarla kutladı.

        6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş´ta faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarından TEGV, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nı depremzede çocuklarla kutladı. Vakfın, Umut Konteyner Kenti´ndeki öğrenim biriminde düzenlenen etkinliğe çocukların ilgisi yoğun oldu. Kutlamalarda müzik eşliğinde dans eden, çeşitli yarışmalara katılan çocuklar, Cumhuriyet´in 100´üncü yılını eğlenerek kutladı.

        TEGV Öğrenim Birimi Yöneticisi Zahide Ebrar Türksayar, vakfın kurulduğu 1995 yılından bugüne kadar yüz binlerce bağışçısı ve 95 bini aşkın gönüllüsü ile 3 milyonun üzerinde çocuğa eğitim desteği sağladığını söyledi. 6 Şubat depremlerini hemen ardından TEGV´in depremin yaşadığı bölgeye giderek çalışmalara başladıklarını söyleyen Türksayar, başta depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere diğer illerde de faaliyetlerine devam ederek çocuklara destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

        Türkiye Cumhuriyeti Devleti´nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün 29 Ekim´de ilan ettiği Cumhuriyetin 100´üncü yılını da depremzede çocuklarla kutlamak adına etkinlik düzenlediklerini söyleyen Zahide Ebrar Türksayar, "Vakfımız, 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinin ilk gününden bu yana bölgedeki illerimizin tamamında faaliyetlerine devam etmektedir. Depreme, bölgedeki faaliyetlerine devam ederken yakalanan, mobil etkinlik noktamız olan 6 Ateşböceği AKUT dönemde vatandaşlarımızın barınma, hijyen ve konaklama gibi temel ihtiyaçlarına destek sağlamıştır. Depremi takip eden 2 haftalık süreçte 17 Ateşböceği'nin tamamı bölgeye hareket etmiş ve hala etkinliklerine devam etmektedir. TEGV'in deprem bölgesindeki faaliyetleri Ateşböceklerine ek olarak, konteyner kentlerde kurulan ve kurulumu devam öğrenim birimleri ile desteklenmektedir. Bugüne kadar Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da 11 adet Konteyner Kent Öğrenim Birimi kurulmuş, 4 adet Konteyner Kent Öğrenim Birimi'nin de kurulumu devam etmektedir. Bugün de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nı Cumhuriyetimizin 100´üncü yılını kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla burada bir şenliğimiz var ve bu vesileyle burada toplandık ve coşkuyla 29 Ekim´i kutladık" diye konuştu.

        DHA-Genel - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

        2023-10-29 10:27:44

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