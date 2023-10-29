Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Galatasaray Konteyner Kenti´nde 100´üncü yıl kutlaması

        GALATASARAYSpor Kulübü ve Nef Vakfı tarafından Kahramanmaraş´ta yaptırılan konteyner kentte Cumhuriyet´in 100´üncü yılı nedeniyle kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur da katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:15 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray Konteyner Kenti´nde 100´üncü yıl kutlaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        GALATASARAYSpor Kulübü ve Nef Vakfı tarafından Kahramanmaraş´ta yaptırılan konteyner kentte Cumhuriyet´in 100´üncü yılı nedeniyle kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur da katıldı.

        6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş´ın Kılavuzlu mevkiinde yaptırılan ve 600 konteynerden oluşan kentte Cumhuriyet´in 100´üncü yılına özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında konteyner kentin ortasına çocuklar için oyun grupları yerleştirildi. Çocuklar, oyun guruplarıyla doyasıya eğlenirken; Maraş dondurması, Osmanlı macunu, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Galatasaray´ın Cumhuriyet´in 100´üncü yılına özel hazırlattığı tişörtlerinin de dağıtıldığı etkinliğe Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ile Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan da katıldı.

        Erden Timur, konteyner kentte kalanların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar Timur ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, forma ve futbol topu imzalattı. Etkinlikte çocukların eğlendiğini ve yüzlerinin güldüğünü gören Timur, programı organize edenlere teşekkür ederken, 6 Şubat´ta yaşanan büyük acının ardından çocukları mutlu görmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Cumhuriyet´in 100´üncü yılının Türkiye´nin her yerinde coşkuyla kutlandığını, bu coşkuyu depremzedelerle birlikte yaşamak için Kahramanmaraş´a geldiğini belirten Erden Timur, şunları söyledi:

        "Burada çok acılı zamanlar yaşandı. Toplum olarak üstesinden gelmeye çalıyoruz. Biz de o yüzden 100´üncü yılı burada kutlayalım istedik. Galatasaray ile bir vakfın işbirliğinde yapılan bir yerdeyiz. 100´üncü yaşını kutlayan genç bir cumhuriyetimiz var aslında. Yarın da yeni yüzyılın ilk günü, o yüzden umudu konuşmak lazım. Yapacak çok şeyimiz var. Türk Milleti olarak gerçekten çok şeyi hak ediyoruz. İnşallah dayanışmanın, birliğin, beraberliğin olduğu, dünyada barışın olduğu, şu an aynı anda cumhuriyetimizi kutluyoruz ama çok büyük acılar yaşanıyor Filistin´de. İnşallah insanlığın, dünyanın duyarsız kalmadığı herhangi bir acıya, dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın, hangi toplum, hangi dinden, hangi ırktan yaşıyor olursa olsun, herkesin birbirine sahiplendiği, onların temenni olarak kalmadığı bir yüzyılın başlangıcı olsun. Sadece Türkiye´nin yüzyılı değil, dünyanın da bu anlamda bir aydınlanma yüzyılı olsun inşallah."

        Galatasaray´ın taraftar grubu UltrAslan´ın Kahramanmaraş Temsilcisi Mustafa Karapınar ise, depremin ilk gününden itibaren Galatasaray´ın depremzedelerin yanında yer aldığını belirterek, "Deprem anından itibaren Galatasaray burada resmen bir üst kurdu. Burada hem ayni, hem de kalıcı ve geçici barınma imkanları sağlamak için çalışmalara başlamıştı. Biz de o günden bu yana bu çalışmaları koordine ediyoruz. Şu anda Galatasaray Konteyner Kenti´nde bulunuyoruz ve burada yaklaşık 1500 kişi yaşıyor. Bunun da yaklaşık 3´te 1´i çocuk olunca biz bu bayramı çocuk panayırına çevirmek istedik. Buraya bir çadır kurup içerisindeki oyun gruplarıyla tüm gün aileleri ile birlikte gelip hem eğelenecekleri hem de ikramlar ve hediyelerle mutlu olacağı imkân sağladık, çok mutluyuz" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - Konteyner kentin tabelası

        - Bayrak ve Atatürk portresi

        - Konteyner kentten detay

        - Oyun grupları

        - Oyun oynayan çocuklar

        - Erden Timur´un konteyner kente gelişi

        - Vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

        - Erden Timur ile röp.

        - Mustafa Karapınar ile röp.

        DHA-Spor - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

        2023-10-29 14:14:30

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü

        Benzer Haberler

        16 Türk devletinde kadınların giydiği kıyafetler yeniden tasarlandı
        16 Türk devletinde kadınların giydiği kıyafetler yeniden tasarlandı
        TEGV, Cumhuriyet'in 100´üncü yılını depremzede çocuklarla kutladı
        TEGV, Cumhuriyet'in 100´üncü yılını depremzede çocuklarla kutladı
        Kahramanmaraş'ta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta, 40 depremzedeye ücretsiz konut verilecek
        Kahramanmaraş'ta, 40 depremzedeye ücretsiz konut verilecek
        Elbistan'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 126 konut teslim edilecek
        Elbistan'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 126 konut teslim edilecek
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor