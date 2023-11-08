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        8 saat süren fabrika yangınında, 3 bin ton pamuk kül oldu

        KAHRAMANMARAŞ´ınTürkoğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan, itfaiyenin 8 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında 3 bin ton pamuk kül oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:16 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:20
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        8 saat süren fabrika yangınında, 3 bin ton pamuk kül oldu
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        KAHRAMANMARAŞ´ınTürkoğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan, itfaiyenin 8 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında 3 bin ton pamuk kül oldu.

        Türkoğlu ilçesinin Kılılı Mahallesi´ndeki tekstil fabrikasının, pamuk balyaları deposunda dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı´nca 28 araçla 45 personel sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Söndürme helikopterinin de havadan müdahale ettiği yangın sırasında fabrika çalışanları da forkliftlerle depoda alevlerin ulaşmadığı pamuk balyalarını yanmaktan kurtardı. 8 saatlik çalışmayla alevler saat 23.00 sıralarında kontrol altına alınabilirken, 3 bin ton pamuk elyaf yanıp kül oldu.

        Öte yandan geceden bu yana devam eden soğutma çalışmalarında sona gelindiği, çalışmaların ardından yanan pamuk balyalarının kamyonlarla fabrikadan taşınacağı bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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