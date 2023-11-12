Kahramanmaraş'ta silahlı kavga; 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'taiki grup arasında çıkan kavgada O.A., 2 kişiyi av tüfeği ile vurup, kaçtı.

Üngüt Mahallesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında, tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile O.A., av tüfeği ile A.K. ile M.K.'yi bacaklarından vurdu. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için de çalışma başlatıldı. Şüphelinin Maarif Mahallesi'ndeki bir binaya girdiği yönünde ihbar alan polis, adrese gitti. 6'ncı kattaki daireye, kapısını koçbaşı ile kırarak giren ekipler, kimseyi bulamadı. Şüpheliyi arama çalışmaları sürerken, kavgaya karışan tarafların çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.