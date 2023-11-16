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        Kahramanmaraş'ta beton mikseri devrildi; sürücü öldü

        KAHRAMANMARAŞ'tabariyerleri aşıp, şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü Hanifi Yanar (48), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:25
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        Kahramanmaraş'ta beton mikseri devrildi; sürücü öldü
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        KAHRAMANMARAŞ'tabariyerleri aşıp, şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü Hanifi Yanar (48), hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde Andırın-Kadirli kara yolu Çatak mevkisinde meydana geldi. Hanifi Yanar yönetimindeki 27 UM 922 plakalı beton mikseri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak şarampole devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sürücü Yanar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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