Kahramanmaraş'ta beton mikseri devrildi; sürücü öldü

KAHRAMANMARAŞ'tabariyerleri aşıp, şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü Hanifi Yanar (48), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Andırın-Kadirli kara yolu Çatak mevkisinde meydana geldi. Hanifi Yanar yönetimindeki 27 UM 922 plakalı beton mikseri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak şarampole devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sürücü Yanar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.