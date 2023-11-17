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        Depremde market yağmalamasına engel olanı öldürenler yakalandı

        KAHRAMANMARAŞ´tadepremin 2´nci günü market yağmalamak isteyenlere engel olmak isteyen Mehmet Özdemir´i (42) öldürdükleri öne sürülen 5 kişi, polisin 9 aylık çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:10
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        Depremde market yağmalamasına engel olanı öldürenler yakalandı
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        KAHRAMANMARAŞ´tadepremin 2´nci günü market yağmalamak isteyenlere engel olmak isteyen Mehmet Özdemir´i (42) öldürdükleri öne sürülen 5 kişi, polisin 9 aylık çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, 7 Şubat´ta Namık Kemal Mahallesi´nde bir marketin önünde meydana geldi. Depremin 2´nci günü saat 19.30 sıralarında bir grup marketi yağmalamak istedi. Aralarında Mehmet Özdemir´in de olduğu mahalle esnafı, yağmacılara engel olmak istedi. Bu sırada taraflar arasında çıkan arbedede ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mehmet Özdemir hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheliler kaçtı.

        MAHALLEDE SUÇ KAYDI OLANLARIN LİSTESİ ÇIKARILDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü, cinayeti aydınlatmak için Cinayet Büro Amirliği´nde özel bir ekip kurdu. Özel ekip ilk olarak mahallede yaşayıp kavga ve yaralama suçlarından emniyette kaydı olanların listesini çıkardı, ardından da olaya tanık olanlarla görüştü. 9 ay süren çalışma sonunda Mehmet Özdemir´i İbrahim T., babası A.K. ile kardeşleri ve akrabaları S.T., E.T. ve Y.T.´nin öldürdüğü tespit edildi. Olayda tüfeği ateşlediği öne sürülen İbrahim T. ile diğer şüpheliler dün akşam saatlerinde adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Sorguların suçlamaları kabul etmeyen 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

        2023-11-17 12:03:01

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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