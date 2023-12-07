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        Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'a 18 tonluk yardım malzemesi

        AZERBAYCAN,6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a, içerisinde klima, ısıtıcı, yorgan ve battaniye gibi kışlık malzemelerin bulunduğu 18 ton yardım gönderdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:48 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:50
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        Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'a 18 tonluk yardım malzemesi
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        AZERBAYCAN,6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a, içerisinde klima, ısıtıcı, yorgan ve battaniye gibi kışlık malzemelerin bulunduğu 18 ton yardım gönderdi.

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük depremin ardından Türkiye'ye ilk yardım elini uzatan ülke olan Azerbaycan'ın bölgeye desteği sürüyor. Azerbaycan son olarak Kahramanmaraş'a, 2 TIR yardım malzemesi gönderdi. Malzemeler, AFAD İl Müdürlüğü'nde Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev tarafından AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen'e teslim edildi.

        'BU BİR KARDEŞLİK YARDIMIDIR'

        Valeh Hacıyev, depremin hemen ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycan halkının Türk kardeşlerinin yardımına koşmak için seferber olduğunu söyledi. Azerbaycan olarak her zaman depremzedelerin ve Türkiye'nin yanında yer alacaklarını belirten Hacıyev, "Kahramanmaraş'a ikinci seferimizi yaptık. Birinci seferimizi, nisan ayında gıda malzemeleri ile yapmıştı. Bugün de kış geldiği için AFAD ile konuştuk. Kahramanmaraş'ta, konteynerlerde yaşayan insanlara nasıl yardım edebiliriz diye konuştuk. Klimalar, ısıtıcılar, yorganlar, battaniyeler getirdik. İnsanlar üşümesin, soğuk onlar işlemesin diye 18 ton malzemeyle geldik. Bu bir kardeşlik yardımıdır ve her zaman da devam edecektir" dedi.

        'DOSTLARIMIZ ÇOKTUR AMA BİZ KARDEŞİZ'

        Azerbaycan ile Türkiye'nin dostluğuna işaret eden Hacıyev, "Dostlarımız çoktur ama biz kardeşiz, can kardeşiyiz, kan kardeşiyiz. Bir millet, iki devlet şiarını elimizde tutarak, bunu sözde değil; hayata da geçiriyoruz. Nasıl ki Azerbaycan'ın Karabağ savaşında bütün devletler içerisinde farklı olarak Türkiye, Azerbaycan'ın yanında oldu, askeriyle yanında oldu, cumhurbaşkanıyla yanında oldu, siyasileriyle yanında oldu. Böyle ağır günlerde de Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır. İki kardeş olarak omuz omuza verirsek, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş kalmayacak. Allah cumhurbaşkanlarımıza sağlık selamet versin. Çünkü bugün güçlü Türkiye'nin, güçlü Azerbaycan'ın olmasının en büyük mimarları ve bu yakınlaşmanın en büyük mimarları da cumhurbaşkanlarımızdır" diye konuştu.

        'AZERBAYCAN'I SÜREKLİ YANIMIZDA HİSSETTİK'

        Hamza Taşdelen ise Hacıyev'in şahsında tüm Azerbaycan halkına teşekkür etti. Depremin ilk gününden bu yana Azerbaycan'ın her zaman desteğini gördüklerini ifade eden Taşdelen, "İki devlet, tek millet gibi davranıyoruz, şiarımız bu. Her hususta bir dayanışma içerisindeyiz. Bu büyük bir dayanışma ve doğal olarak gelişen bir dayanışma. Millet olmanın gereği neyse aynı şekilde, bu iki devletin bir araya gelmesi söz konusu. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanının bunda büyük katkısı var. Onların birlikte duruşları aynı şekilde bizlere de güç veriyor. 6 Şubat'ta 11 ilimizi etkileyen büyük bir afete maruz kaldık, 14 milyondan fazla nüfus etkilendi. Hakikaten dünya tarihinin en büyük afetlerinden birini yaşadık. Bu süreç içerisinde Azerbaycan'ı, kardeşimizi sürekli yanımızda hissettik ve bu gücü bugün de hissetmeye devam ediyoruz. Afetin üzerinden yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen yardımlar devam ediyor. Azerbaycan halkının bütün duyarlılığını üstümüzde hissediyoruz, bu bize güç veriyor" dedi.

        Konuşmaların ardından TIR'lardaki yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere AFAD Kahramanmaraş İl Müdürlüğü deposuna indirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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