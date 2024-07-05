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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta

        SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 13:12 Güncelleme: 05.07.2024 - 13:15
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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta
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        SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a geldi.

        Kahramanmaraş Havalimanı’nda Vali Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri ve kurum amirleri tarafından karşılanan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Vali Ünlüer'den kente ilişkin bilgiler alan Bakan Memişoğlu, daha sonra koordinasyon toplantısına katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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