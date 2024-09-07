Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem (3)

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremin şiddetiyle eşyaların sallanması ve o sırada iş yerinde bulunanların panikle dışarı çıkması yer aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.