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        29 kişinin öldüğü Özlem Bayraktar Apartmanı davasında 'yeni bilirkişi heyeti' kararı

        KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan 29 kişinin hayatını kaybettiği Özlem Bayraktar Apartmanı davasının 2'nci duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu tek sanık olan Kadir Atmaca'nın (66) tutukluluk halinin devamına, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:16 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:20
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        29 kişinin öldüğü Özlem Bayraktar Apartmanı davasında 'yeni bilirkişi heyeti' kararı
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        KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan 29 kişinin hayatını kaybettiği Özlem Bayraktar Apartmanı davasının 2'nci duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu tek sanık olan Kadir Atmaca'nın (66) tutukluluk halinin devamına, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi.

        Türkoğlu ilçesi Fatih Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde Özlem Bayraktar Apartmanı'nın yıkılıp, enkaz altında kalan 29 kişinin ölümü, 13 kişinin de yaralanmasına ilişkin tutuklu müteahhit Kadir Atmaca, statik proje müellifi Hikmet Doğanay (36), şantiye şefi Beyza Aygün Bağdatlı, yapı denetim şirketi yetkilileri Hakan Çirişoğlu (35), Mehmet Kara (73), Mehmet Numan Aydoğan (40) ve Nevzat Bol (64) hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın 2'nci duruşması, Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya sanıklar Kadir Atmaca, Beyza Aygün Bağdatlı, Mehmet Numan Aydoğan, Hikmet Doğanay, taraf avukatları ile ölenlerin yakınları katıldı.

        'TÜM DENETİMLERDEN ONAY ALDIM'

        Duruşmada savunma yapan Kadir Atmaca, suçlamaları kabul etmedi. Atmaca, "Bu binayı yaparken bakanlığın belirlediği yönetmeliğe uygun yaptım, kesinlikle çürük yapmadım. Yapılan tüm denetimlerden de onay aldı. Sağlık sorunlarım ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Kadir Atmaca'nın avukatı ise müvekkilinin dosyada tek tutuklu sanık olduğunu, bunun da 'günah keçisi' seçilmesinden kaynaklı olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.

        3'ÜNCÜ DURUŞMA 5 ARALIK'TA

        Diğer sanıklar da ilk duruşmadaki savunmalarını tekrar etti. Müşteki avukatları ise tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Kadir Atmaca'nın tutukluluk halinin devamına, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verip, duruşmayı 5 Aralık'a erteledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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